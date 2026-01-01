Implemente Mobilizon com instalação de um clique.
Organizador de eventos federado de código aberto para comunidades e movimentos que precisam de encontros sem vigilância.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Mobilizon
O Mobilizon é uma plataforma gratuita e federada de organização de eventos, construída pela Framasoft e agora gerida pela organização sem fins lucrativos Kaihuri. Substitui o Facebook Events e o Meetup por uma rede de instâncias independentes que se interligam através do protocolo ActivityPub, dando a organizadores, ativistas e comunidades um local para publicar eventos e grupos sem sujeitar os participantes a rastreamento de anúncios, recolha de dados ou feeds algorítmicos.
Alojando o Mobilizon no seu próprio VPS significa que controla quem se junta à sua instância, que regras de moderação se aplicam e por quanto tempo os dados dos eventos são retidos. A sua comunidade mantém o seu calendário e lista de membros mesmo que uma única instância — ou uma plataforma comercial inteira — desapareça, porque a federação torna a rede resiliente por design.
Principais características de Mobilizon
Federação ActivityPub
Ligue-se ao Mastodon, PeerTube e a todas as outras instâncias Mobilizon para que os participantes sigam eventos e grupos em todo o fediverso a partir de uma única conta.
Grupos e discussões
Crie grupos persistentes com publicações partilhadas, recursos e tópicos de discussão para que a organização continue entre eventos, e não apenas no dia.
Privacidade de raiz
Sem rastreadores de terceiros, sem publicidade e sem email necessário para eventos públicos — os participantes podem confirmar presença anonimamente ou com uma identidade federada.
Perfis multi-identidade
Mantenha identidades separadas para ativismo, trabalho e passatempos sob uma única conta, para que a vida pessoal permaneça separada da organização pública.
Mapas e geolocalização
A pesquisa de locais e os mapas de eventos com tecnologia OpenStreetMap ajudam as comunidades locais a encontrar eventos próximos sem enviar dados a fornecedores de mapas comerciais.
Moderação autoalojada
Defina regras a nível de instância, aprove novas contas e bloqueie servidores hostis – cada decisão de moderação permanece no seu VPS em vez de uma plataforma central.
Por que executar Mobilizon na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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