O Mobilizon é uma plataforma gratuita e federada de organização de eventos, construída pela Framasoft e agora gerida pela organização sem fins lucrativos Kaihuri. Substitui o Facebook Events e o Meetup por uma rede de instâncias independentes que se interligam através do protocolo ActivityPub, dando a organizadores, ativistas e comunidades um local para publicar eventos e grupos sem sujeitar os participantes a rastreamento de anúncios, recolha de dados ou feeds algorítmicos.

Alojando o Mobilizon no seu próprio VPS significa que controla quem se junta à sua instância, que regras de moderação se aplicam e por quanto tempo os dados dos eventos são retidos. A sua comunidade mantém o seu calendário e lista de membros mesmo que uma única instância — ou uma plataforma comercial inteira — desapareça, porque a federação torna a rede resiliente por design.