Implemente ZNC com uma instalação de um clique.
Bouncer de IRC sempre ativo que o mantém ligado a redes IRC 24/7 e reproduz mensagens perdidas.
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O que pode criar com ZNC
O ZNC é um bouncer IRC avançado (também chamado de BNC) que mantém uma conexão persistente com redes IRC em seu nome. Regista mensagens enquanto está offline, reproduz-as quando se reconecta e permite que se conecte a partir de vários clientes IRC à mesma identidade simultaneamente. Após mais de 15 anos de desenvolvimento, o ZNC continua a ser o padrão de facto para bouncers IRC autoalojados.
O autoalojamento do ZNC num VPS proporciona-lhe uma presença IRC estável e sempre online, com histórico completo de backlog, plugins modulares para notificações, registo e identificação, além de uma interface de administração web para adicionar redes e configurar canais sem tocar em ficheiros de configuração.
Principais características de ZNC
Presença IRC sempre ativa
Mantém-se ligado a todas as redes a que adere para que não perca mensagens ou registos de alcunhas durante o tempo de inatividade do ambiente de trabalho.
Repetição multi-cliente
Ligue-se a partir de clientes de ambiente de trabalho, móveis e web simultaneamente – o ZNC reproduz as mensagens perdidas e mantém cada cliente sincronizado.
Sistema de plugins modular
Módulos incorporados para registo, autenticação NickServ, fail2ban, ciclo de canais, notificações push e dezenas mais.
Interface de administração web
Gerir utilizadores, redes, canais e módulos a partir de um navegador – sem necessidade de editar configurações manualmente ou utilizar comandos de bot IRC.
Suporte multiutilizador
Contas por utilizador com redes isoladas e definições de módulo permitem que agregados familiares ou equipas partilhem uma instância ZNC através de identidades IRC distintas.
Por que executar ZNC na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.