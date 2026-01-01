O ZNC é um bouncer IRC avançado (também chamado de BNC) que mantém uma conexão persistente com redes IRC em seu nome. Regista mensagens enquanto está offline, reproduz-as quando se reconecta e permite que se conecte a partir de vários clientes IRC à mesma identidade simultaneamente. Após mais de 15 anos de desenvolvimento, o ZNC continua a ser o padrão de facto para bouncers IRC autoalojados.

O autoalojamento do ZNC num VPS proporciona-lhe uma presença IRC estável e sempre online, com histórico completo de backlog, plugins modulares para notificações, registo e identificação, além de uma interface de administração web para adicionar redes e configurar canais sem tocar em ficheiros de configuração.