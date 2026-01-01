Ever Gauzy é uma plataforma de gestão de negócios de código aberto que unifica ERP, CRM, HRM, ATS e gestão de projetos num único espaço de trabalho. Foi concebido para agências, consultorias e equipas baseadas em serviços que precisam de registar o tempo, gerir salários, executar pipelines de vendas e reportar sobre a rentabilidade sem ter de juntar cinco subscrições SaaS separadas.

O autoalojamento do Gauzy no seu próprio VPS mantém os dados dos clientes, contratos, faturas e registos de HR sob o seu controlo total, sem taxas por utilizador e sem dependência de fornecedor. A plataforma é ativamente desenvolvida pela Ever Co., com milhares de contribuidores no GitHub e uma licença de código aberto que permite o autoalojamento comercial.