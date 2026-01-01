Implemente Ever Gauzy com um clique.
Plataforma empresarial de código aberto que combina ERP, CRM, HRM, ATS e gestão de projetos num único espaço de trabalho.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Ever Gauzy
Ever Gauzy é uma plataforma de gestão de negócios de código aberto que unifica ERP, CRM, HRM, ATS e gestão de projetos num único espaço de trabalho. Foi concebido para agências, consultorias e equipas baseadas em serviços que precisam de registar o tempo, gerir salários, executar pipelines de vendas e reportar sobre a rentabilidade sem ter de juntar cinco subscrições SaaS separadas.
O autoalojamento do Gauzy no seu próprio VPS mantém os dados dos clientes, contratos, faturas e registos de HR sob o seu controlo total, sem taxas por utilizador e sem dependência de fornecedor. A plataforma é ativamente desenvolvida pela Ever Co., com milhares de contribuidores no GitHub e uma licença de código aberto que permite o autoalojamento comercial.
Principais características de Ever Gauzy
Suite ERP Unificada
Os módulos de finanças, inventário, compras e contabilidade partilham um único modelo de dados para que os relatórios reflitam sempre os mesmos números em todos os departamentos.
CRM integrado
Monitorize leads, negócios, contactos e pipelines juntamente com a faturação e a entrega de projetos sem exportar dados entre ferramentas separadas.
HRM e ATS
Gerir colaboradores, candidatos, ausências, contratos e todo o processo de recrutamento, desde a publicação de vagas até à integração, num só lugar.
Registo de tempo e folhas de horas
O registo de tempo nativo com entradas manuais e automáticas alimenta diretamente a folha de pagamentos, a faturação e os relatórios de rentabilidade de projetos.
Espaços de trabalho multi-inquilinos
Gerencie múltiplas organizações e equipas numa única implementação com dados, permissões e faturação separados para cada inquilino.
API de integração aberta
APIs REST e GraphQL, além de integrações de webhook com GitHub, Hubstaff, Upwork e Make.com, permitem estender o Gauzy para se adaptar aos fluxos de trabalho existentes.
Por que executar Ever Gauzy na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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