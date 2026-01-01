Implemente o ProjectSend com uma instalação de um clique.
Plataforma de partilha de ficheiros profissional e focada no cliente, com contas por cliente, controlo de downloads e controlos de acesso granulares para agências e empresas.
Escolha um plano VPS para ProjectSend
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ProjectSend
O ProjectSend é uma plataforma de entrega de ficheiros de código aberto construída para empresas que precisam de partilhar ficheiros com clientes específicos em vez de com o público. Cada cliente obtém o seu próprio login e vê apenas os ficheiros que lhe são atribuídos, enquanto os administradores monitorizam cada download, definem datas de expiração para materiais sensíveis e recebem notificações quando os destinatários acedem a novos uploads — criando uma alternativa responsável e personalizada aos links genéricos de armazenamento na cloud.
Alojando o ProjectSend no seu VPS, mantém os ficheiros confidenciais dos clientes — contratos, documentos financeiros, ativos de design — numa infraestrutura que controla totalmente, sem taxas por utilizador, sem limites de armazenamento e com a capacidade de personalizar a marca para corresponder à identidade da sua empresa.
Principais características de ProjectSend
Contas por Cliente
Cada cliente obtém um acesso dedicado e vê apenas os ficheiros que lhe são atribuídos, mantendo cada relação privada e organizada sem links públicos partilhados.
Rastreamento de Downloads
Os registos de atividade pormenorizados mostram exatamente quem descarregou qual ficheiro e quando, fornecendo prova de entrega para conformidade e reduzindo os e-mails "recebeu?".
Datas de Expiração
Defina a expiração automática em documentos sensíveis para que o acesso seja revogado após um período definido, reduzindo a exposição sem limpeza manual.
Notificações de email
Os clientes recebem e-mails automáticos quando novos ficheiros estão disponíveis, eliminando a necessidade de os notificar separadamente após cada carregamento.
Branding Personalizado
Temas e logótipos personalizáveis apresentam um portal de ficheiros profissional e de marca branca que reflete a identidade da sua agência ou negócio, em vez de um serviço genérico.
Por que executar ProjectSend na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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