O ProjectSend é uma plataforma de entrega de ficheiros de código aberto construída para empresas que precisam de partilhar ficheiros com clientes específicos em vez de com o público. Cada cliente obtém o seu próprio login e vê apenas os ficheiros que lhe são atribuídos, enquanto os administradores monitorizam cada download, definem datas de expiração para materiais sensíveis e recebem notificações quando os destinatários acedem a novos uploads — criando uma alternativa responsável e personalizada aos links genéricos de armazenamento na cloud.

Alojando o ProjectSend no seu VPS, mantém os ficheiros confidenciais dos clientes — contratos, documentos financeiros, ativos de design — numa infraestrutura que controla totalmente, sem taxas por utilizador, sem limites de armazenamento e com a capacidade de personalizar a marca para corresponder à identidade da sua empresa.