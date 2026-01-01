Rackula é um designer visual de racks de código aberto que ajuda administradores de sistema, entusiastas de homelabs e técnicos de AV a planear layouts de racks de servidores através de uma interface de arrastar e largar. Suporta tamanhos de rack padrão de 1U–48U, vem com uma biblioteca de imagens de dispositivos reais sincronizadas do NetBox e permite exportar diagramas finalizados como PNG, PDF ou SVG para documentação.

O autoalojamento do Rackula num VPS mantém cada diagrama de rack, dispositivo personalizado e layout de equipa sob o seu controlo, em vez de dentro de um SaaS de fornecedor. A implementação persistente partilha layouts entre navegadores e dispositivos através de uma API de backend, suporta partilha de URL e código QR para entregas rápidas a técnicos remotos e protege operações de mutação por trás de autenticação integrada.