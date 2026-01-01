Implemente o Rackula com um clique.
Designer de layouts de racks de servidores com funcionalidade de arrastar e largar para o planeamento de instalações de centros de dados, homelabs e equipamento AV.
Escolha um plano VPS para Rackula
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Rackula
Rackula é um designer visual de racks de código aberto que ajuda administradores de sistema, entusiastas de homelabs e técnicos de AV a planear layouts de racks de servidores através de uma interface de arrastar e largar. Suporta tamanhos de rack padrão de 1U–48U, vem com uma biblioteca de imagens de dispositivos reais sincronizadas do NetBox e permite exportar diagramas finalizados como PNG, PDF ou SVG para documentação.
O autoalojamento do Rackula num VPS mantém cada diagrama de rack, dispositivo personalizado e layout de equipa sob o seu controlo, em vez de dentro de um SaaS de fornecedor. A implementação persistente partilha layouts entre navegadores e dispositivos através de uma API de backend, suporta partilha de URL e código QR para entregas rápidas a técnicos remotos e protege operações de mutação por trás de autenticação integrada.
Principais características de Rackula
Designer de arrastar e largar
Planeie os layouts de rack visualmente arrastando dispositivos para slots de 1U–48U sem criar diagramas em folhas de cálculo ou ferramentas de desenho genéricas.
Imagens de dispositivos reais
Crie diagramas utilizando fotografias precisas da parte frontal e traseira de hardware real, obtidas da biblioteca de tipos de dispositivos NetBox.
Exportação multi-formato
Exporte os racks concluídos como ficheiros PNG, PDF ou SVG para tickets de gestão de alterações, runbooks e documentação para o cliente.
Partilha de URL e QR
Partilhe um esquema de rack com técnicos no local através de uma única ligação ou código QR digitalizável em vez de enviar capturas de ecrã por email.
Backend persistente
Sincronize layouts entre navegadores e dispositivos através de uma API de backend com armazenamento em disco que sobrevive a reinícios de contentores.
Autenticação incorporada
Proteger o acesso de leitura e escrita com login de nome de utilizador e palavra-passe, mais um token de escrita da API a proteger rotas mutáveis.
Por que executar Rackula na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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