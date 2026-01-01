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Designer de layouts de racks de servidores com funcionalidade de arrastar e largar para o planeamento de instalações de centros de dados, homelabs e equipamento AV.

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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Rackula

Rackula é um designer visual de racks de código aberto que ajuda administradores de sistema, entusiastas de homelabs e técnicos de AV a planear layouts de racks de servidores através de uma interface de arrastar e largar. Suporta tamanhos de rack padrão de 1U–48U, vem com uma biblioteca de imagens de dispositivos reais sincronizadas do NetBox e permite exportar diagramas finalizados como PNG, PDF ou SVG para documentação.

O autoalojamento do Rackula num VPS mantém cada diagrama de rack, dispositivo personalizado e layout de equipa sob o seu controlo, em vez de dentro de um SaaS de fornecedor. A implementação persistente partilha layouts entre navegadores e dispositivos através de uma API de backend, suporta partilha de URL e código QR para entregas rápidas a técnicos remotos e protege operações de mutação por trás de autenticação integrada.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Rackula

Designer de arrastar e largar

Planeie os layouts de rack visualmente arrastando dispositivos para slots de 1U–48U sem criar diagramas em folhas de cálculo ou ferramentas de desenho genéricas.

Imagens de dispositivos reais

Crie diagramas utilizando fotografias precisas da parte frontal e traseira de hardware real, obtidas da biblioteca de tipos de dispositivos NetBox.

Exportação multi-formato

Exporte os racks concluídos como ficheiros PNG, PDF ou SVG para tickets de gestão de alterações, runbooks e documentação para o cliente.

Partilha de URL e QR

Partilhe um esquema de rack com técnicos no local através de uma única ligação ou código QR digitalizável em vez de enviar capturas de ecrã por email.

Backend persistente

Sincronize layouts entre navegadores e dispositivos através de uma API de backend com armazenamento em disco que sobrevive a reinícios de contentores.

Autenticação incorporada

Proteger o acesso de leitura e escrita com login de nome de utilizador e palavra-passe, mais um token de escrita da API a proteger rotas mutáveis.

Por que executar Rackula na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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