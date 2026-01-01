Implemente o Odysseus com instalação de um clique.
Espaço de trabalho de IA autoalojado para chat, agentes, pesquisa aprofundada, memória, documentos e email – tudo a correr no seu próprio VPS.
Escolha um plano VPS para Odysseus
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Odysseus
Odysseus é um espaço de trabalho de IA de código aberto que coloca as ferramentas de chat, agente, pesquisa e escrita que esperaria do ChatGPT ou Claude no seu próprio servidor. Agrega chat persistente com qualquer modelo local ou de API, um ambiente de execução de agente construído em opencode, pesquisa profunda multi-etapas, um Cookbook de modelos com recomendações conscientes do hardware, além de um editor de Documentos, Notas, Tarefas, calendário CalDAV e uma caixa de entrada IMAP/SMTP com triagem de IA.
Auto-hospedar o Odysseus no seu VPS mantém cada conversa, documento, incorporação e e-mail inteiramente na sua própria infraestrutura. Traz as suas próprias chaves de API para OpenAI, OpenRouter, ou qualquer endpoint compatível, enquanto a memória persistente e as habilidades evoluem ao longo do tempo sem taxas por utilizador ou dependência de fornecedor.
Principais características de Odysseus
Converse com Qualquer Modelo
Ligue vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI, ou qualquer endpoint compatível com OpenAI a partir de uma interface de chat unificada.
Runtime do Agente
Um agente baseado em código aberto é fornecido com ferramentas de MCP, web, ficheiros, shell, competências e memória, para que possa executar tarefas completas de ponta a ponta.
Pesquisa Profunda
Pesquisas em várias etapas reúnem, leem e sintetizam fontes num relatório visual que pode navegar e exportar.
Manual de Modelos
Analisa o hardware disponível, recomenda modelos GGUF, FP8 e AWQ que realmente se adequam, depois descarrega e serve-os com um clique.
Memória Persistente e Competências
A recuperação de vetores e palavras-chave com suporte de ChromaDB fornece ao agente memória de longo prazo e habilidades reutilizáveis que sobrevivem a reinícios.
Documentos, Notas e Correio
Editor de markdown multi-separadores, notas, tarefas, calendário CalDAV e caixa de entrada IMAP/SMTP com triagem de IA num só espaço de trabalho.
Por que executar Odysseus na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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