Odysseus é um espaço de trabalho de IA de código aberto que coloca as ferramentas de chat, agente, pesquisa e escrita que esperaria do ChatGPT ou Claude no seu próprio servidor. Agrega chat persistente com qualquer modelo local ou de API, um ambiente de execução de agente construído em opencode, pesquisa profunda multi-etapas, um Cookbook de modelos com recomendações conscientes do hardware, além de um editor de Documentos, Notas, Tarefas, calendário CalDAV e uma caixa de entrada IMAP/SMTP com triagem de IA.

Auto-hospedar o Odysseus no seu VPS mantém cada conversa, documento, incorporação e e-mail inteiramente na sua própria infraestrutura. Traz as suas próprias chaves de API para OpenAI, OpenRouter, ou qualquer endpoint compatível, enquanto a memória persistente e as habilidades evoluem ao longo do tempo sem taxas por utilizador ou dependência de fornecedor.