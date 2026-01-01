Implemente o Checkmate com instalação de um clique.
Plataforma de monitorização de servidores de código aberto para controlo de uptime, desempenho e estado da infraestrutura em tempo real.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Checkmate
O Checkmate é uma aplicação de monitorização de servidores de código aberto que monitoriza o tempo de atividade, o desempenho e o estado dos seus servidores e serviços a partir de um único painel de controlo baseado na web. Fornece verificações de estado configuráveis, alertas em tempo real, análise de tendências históricas, integração com o Google PageSpeed Insights e monitorização de contentores Docker – tudo sem depender de um serviço de monitorização SaaS pago.
Implementar o Checkmate num VPS dedicado mantém a sua infraestrutura de monitorização independente dos sistemas que monitoriza, evitando que uma única falha derrube tanto a sua aplicação como a sua capacidade de a detetar.
Principais características de Checkmate
Monitorização de Tempo de Atividade em Tempo Real
Verifica continuamente os seus servidores e serviços para que saiba o momento em que algo falha, e não depois de os utilizadores começarem a reclamar.
Alertas de Downtime por Email
Envia notificações instantâneas quando os serviços ficam inativos e quando recuperam, mantendo a sua equipa informada sem verificações manuais do painel de controlo.
Integração PageSpeed
Recolhe as métricas do Google PageSpeed Insights juntamente com os dados de tempo de atividade para que possa monitorizar tanto a disponibilidade como o desempenho para o utilizador num só lugar.
Monitorização de Contentores Docker
Monitoriza aplicações contentorizadas através do acesso ao socket Docker, proporcionando visibilidade sobre a saúde tanto ao nível do anfitrião como ao nível do contentor em simultâneo.
Análise de Tendência Histórica
Armazena o histórico de tempo de atividade ao longo do tempo para que possa identificar interrupções recorrentes, medir a conformidade com o SLA e justificar investimentos em infraestrutura.
Por que executar Checkmate na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.