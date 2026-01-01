O Checkmate é uma aplicação de monitorização de servidores de código aberto que monitoriza o tempo de atividade, o desempenho e o estado dos seus servidores e serviços a partir de um único painel de controlo baseado na web. Fornece verificações de estado configuráveis, alertas em tempo real, análise de tendências históricas, integração com o Google PageSpeed Insights e monitorização de contentores Docker – tudo sem depender de um serviço de monitorização SaaS pago.

Implementar o Checkmate num VPS dedicado mantém a sua infraestrutura de monitorização independente dos sistemas que monitoriza, evitando que uma única falha derrube tanto a sua aplicação como a sua capacidade de a detetar.