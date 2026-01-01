Apache Pinot é um armazenamento de dados OLAP distribuído em tempo real, construído no LinkedIn e usado em produção por Uber, Stripe, Walmart, Target e Slack para alimentar análises voltadas para o utilizador em milhares de milhões de eventos. Ingere dados de fontes de streaming como Kafka e Kinesis, bem como de fontes de lote como S3 e HDFS, e responde a consultas SQL em milissegundos, mesmo com milhares de utilizadores concorrentes.

O alojamento próprio do Pinot no seu próprio VPS mantém a latência de consulta, as políticas de retenção e a configuração do inquilino sob controlo direto, sem faturação por consulta ou dependência de fornecedor. O Controlador Pinot inclui uma consola web integrada para gestão de esquemas, configuração de tabelas e exploração SQL ad-hoc.