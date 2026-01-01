Implemente Apache Pinot com instalação de um clique.
Armazenamento de dados OLAP distribuído em tempo real, concebido para análises em submilisegundos em dados de streaming e em lote, em larga escala.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Apache Pinot
Apache Pinot é um armazenamento de dados OLAP distribuído em tempo real, construído no LinkedIn e usado em produção por Uber, Stripe, Walmart, Target e Slack para alimentar análises voltadas para o utilizador em milhares de milhões de eventos. Ingere dados de fontes de streaming como Kafka e Kinesis, bem como de fontes de lote como S3 e HDFS, e responde a consultas SQL em milissegundos, mesmo com milhares de utilizadores concorrentes.
O alojamento próprio do Pinot no seu próprio VPS mantém a latência de consulta, as políticas de retenção e a configuração do inquilino sob controlo direto, sem faturação por consulta ou dependência de fornecedor. O Controlador Pinot inclui uma consola web integrada para gestão de esquemas, configuração de tabelas e exploração SQL ad-hoc.
Principais características de Apache Pinot
Consultas SQL em menos de um segundo
O armazenamento colunar com índices de árvore estrela, invertidos e de intervalo retorna uma latência de consulta p99 em milissegundos em milhares de milhões de linhas.
Ingestão em tempo real e em lote
Conectores nativos para Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS e JDBC permitem misturar dados de streaming e históricos dentro de uma única tabela.
Alta concorrência
Concebido para milhares de consultas por segundo a partir de painéis de controlo orientados para o utilizador e produtos de análise internos, sem pré-computação.
Consola de consulta integrada
O Controlador Pinot inclui uma interface web para navegar em tabelas, executar SQL ad-hoc e gerir esquemas, segmentos e inquilinos.
Upsert e desduplicar tabelas
Os upserts de chave primária e as atualizações parciais tornam o Pinot adequado para a captura de dados alterados e fluxos de eventos mutáveis, não apenas registos apenas de adição.
Por que executar Apache Pinot na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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