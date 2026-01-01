O HumHub é uma plataforma de rede social empresarial de código aberto que permite às organizações construir comunidades de intranet privadas e autoalojadas. Combina a sensação familiar das redes sociais — fluxos de atividade, espaços (canais de grupo), mensagens diretas, perfis de utilizador e notificações — com os requisitos de controlo e privacidade de uma plataforma de equipa interna. Ao contrário de alternativas alojadas como o Slack ou o Microsoft Teams, o HumHub funciona inteiramente na sua própria infraestrutura, sem custos por utilizador ou dados a sair dos seus servidores.

Construído sobre uma arquitetura modular, o HumHub oferece um marketplace com mais de 100 módulos gratuitos e premium que abrangem wikis, calendários, gestão de tarefas, sondagens, partilha de ficheiros e autenticação LDAP/Active Directory — tornando-o adaptável às necessidades específicas de colaboração de qualquer equipa ou organização.