Implemente o HumHub com instalação em um clique.
Plataforma de rede social empresarial e intranet de código aberto para construir comunidades de equipa privadas.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com HumHub
O HumHub é uma plataforma de rede social empresarial de código aberto que permite às organizações construir comunidades de intranet privadas e autoalojadas. Combina a sensação familiar das redes sociais — fluxos de atividade, espaços (canais de grupo), mensagens diretas, perfis de utilizador e notificações — com os requisitos de controlo e privacidade de uma plataforma de equipa interna. Ao contrário de alternativas alojadas como o Slack ou o Microsoft Teams, o HumHub funciona inteiramente na sua própria infraestrutura, sem custos por utilizador ou dados a sair dos seus servidores.
Construído sobre uma arquitetura modular, o HumHub oferece um marketplace com mais de 100 módulos gratuitos e premium que abrangem wikis, calendários, gestão de tarefas, sondagens, partilha de ficheiros e autenticação LDAP/Active Directory — tornando-o adaptável às necessidades específicas de colaboração de qualquer equipa ou organização.
Principais características de HumHub
Espaços e canais
Organize comunidades em Espaços dedicados – cada um com o seu próprio feed de atividade, membros, ficheiros e módulos – para equipas, departamentos ou projetos.
Mais de 100 módulos gratuitos
Estenda a funcionalidade com módulos do marketplace que abrangem wikis, calendários, sondagens, quadros de tarefas, partilha de ficheiros e videochamadas – a maioria disponível gratuitamente.
LDAP e SSO
Autentique os utilizadores através de LDAP, Active Directory, SAML ou inícios de sessão sociais, centralizando a gestão de identidades com a infraestrutura de diretório existente.
Acesso à API REST
A API REST completa permite integrar o HumHub com aplicações externas, automatizar o aprovisionamento de utilizadores e criar fluxos de trabalho personalizados na plataforma.
Temas personalizados
Aplique temas e identidade visual personalizados para corresponder à identidade visual da organização, incluindo logótipos, cores e substituições de CSS, sem modificar os ficheiros principais.
Por que executar HumHub na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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