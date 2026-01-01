Implemente o Logseq com instalação de um clique.
Base de conhecimento e delineador autoalojado e com foco na privacidade, servido como uma aplicação web estática rápida, com notas armazenadas na sua pasta local controlada pelo navegador.
Escolha um plano VPS para Logseq
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Logseq
Logseq é uma plataforma de gestão de conhecimento e de esquematização de código aberto, com foco na privacidade — apontamentos baseados em blocos, ligações bidirecionais, diários, relações de apontamentos em estilo de grafo e uma base de conhecimento consultável, tudo escrito em ficheiros Markdown ou Org-mode em disco. A Aplicação Web Logseq é uma SPA estática que é executada inteiramente no seu navegador; este modelo autoaloja-a para que o JavaScript que alimenta os seus apontamentos venha de uma infraestrutura que controla, em vez de um terceiro.
Os apontamentos são armazenados localmente no seu navegador através da API de Acesso ao Sistema de Ficheiros, o que significa que os dados nunca tocam no servidor que aloja a SPA — perfeito para fluxos de trabalho "confio na minha própria CDN", onde o utilizador pretende a interface de utilizador do Logseq, mas não quer depender de logseq.com ou de qualquer fornecedor de sincronização na nuvem. Emparelhe a implementação com a aplicação de desktop Logseq, sincronização git ou sincronização de pastas iCloud/OneDrive para acesso entre dispositivos aos mesmos ficheiros de apontamentos.
Principais características de Logseq
Esquematizador baseado em blocos
Cada linha é um bloco arrastável com links bidirecionais, incorporações e referências — ideal para pensadores não lineares e fluxos de trabalho PKM.
Markdown e Org-mode
As notas são ficheiros Markdown ou Org-mode simples armazenados em disco, para que permaneçam editáveis em qualquer editor de texto e sobrevivam a qualquer futuro fim de vida do Logseq.
Diário
Páginas de notas diárias criam um registo de fluxo de consciência que revela padrões ao longo do tempo e se liga a páginas temáticas sem esforço.
Vista de gráfico
Visualize as relações entre as notas como um gráfico interativo, facilitando a descoberta de ligações ocultas numa base de conhecimento em crescimento.
Consultas e templates
Execute consultas Datalog contra a base de conhecimento e crie modelos reutilizáveis para notas de reunião, livros, projetos e fluxos de trabalho recorrentes.
Privacidade desde a conceção
A aplicação web executa-se inteiramente no lado do cliente; as notas residem numa pasta local controlada pelo navegador e nunca saem do seu dispositivo, a menos que opte pela sincronização git ou por outra camada de sincronização.
Por que executar Logseq na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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