Logseq é uma plataforma de gestão de conhecimento e de esquematização de código aberto, com foco na privacidade — apontamentos baseados em blocos, ligações bidirecionais, diários, relações de apontamentos em estilo de grafo e uma base de conhecimento consultável, tudo escrito em ficheiros Markdown ou Org-mode em disco. A Aplicação Web Logseq é uma SPA estática que é executada inteiramente no seu navegador; este modelo autoaloja-a para que o JavaScript que alimenta os seus apontamentos venha de uma infraestrutura que controla, em vez de um terceiro.

Os apontamentos são armazenados localmente no seu navegador através da API de Acesso ao Sistema de Ficheiros, o que significa que os dados nunca tocam no servidor que aloja a SPA — perfeito para fluxos de trabalho "confio na minha própria CDN", onde o utilizador pretende a interface de utilizador do Logseq, mas não quer depender de logseq.com ou de qualquer fornecedor de sincronização na nuvem. Emparelhe a implementação com a aplicação de desktop Logseq, sincronização git ou sincronização de pastas iCloud/OneDrive para acesso entre dispositivos aos mesmos ficheiros de apontamentos.