Implemente Annif com instalação de um clique.
Kit de ferramentas multilingue e automatizado para indexação de assuntos para bibliotecas, arquivos, museus e fluxos de trabalho de investigação.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Annif
Annif é um kit de ferramentas de código aberto da Biblioteca Nacional da Finlândia que atribui termos de assunto a documentos automaticamente. Combina backends lexicais, estatísticos e de aprendizagem automática, incluindo TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE e modelos de conjunto, para que os catalogadores possam escolher ou combinar os algoritmos que melhor se adaptam a cada coleção e idioma.
O autoalojamento do Annif no seu próprio VPS mantém os corpora de treino, vocabulários controlados e metadados bibliográficos sob o seu controlo total, em vez de os enviar para um serviço de indexação de terceiros. O contentor expõe uma API REST e uma interface de utilizador baseada no navegador para testar projetos, assim, integrar o Annif em pipelines de catalogação existentes ou construir clientes personalizados apenas requer chamadas HTTP.
Principais características de Annif
Múltiplos backends de indexação
Escolha entre TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE e stwfsapy, ou combine-os em conjuntos otimizados para cada idioma e coleção.
Suporte multilingue
Analisadores configuráveis gerem finlandês, sueco, inglês, alemão e outras línguas através de stemmers Snowball, Voikko e pipelines spaCy.
API REST e UI web
A IU do navegador incorporada permite experimentar com projetos, enquanto o ponto final REST documentado pela OpenAPI integra o Annif em ferramentas de catalogação existentes.
Vocabulários controlados
Carregue vocabulários SKOS, TSV ou CSV, como YSO, LCSH ou o seu próprio tesauro, para que as sugestões permaneçam alinhadas com os ficheiros de autoridade.
CLI para treino e avaliação
Gerir projetos, treinar modelos e avaliar a precisão e a revocação com base em corpora de referência, com uma interface de linha de comandos programável.
Por que executar Annif na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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