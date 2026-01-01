O LF Edge eKuiper é um projeto da Linux Foundation Edge que oferece processamento de fluxo em tempo real e análise baseada em regras para dispositivos de ponta com recursos limitados. Com uma pegada minúscula de aproximadamente 10 MB, ingere dados de brokers MQTT, endpoints HTTP, Kafka, fontes de ficheiros e dezenas de outros protocolos, e depois transforma-os em tempo real usando a sintaxe SQL familiar ou um editor de regras visual de arrastar e largar.

Alojar o eKuiper no seu próprio VPS coloca todo o pipeline de análise de IoT sob o seu controlo — dados de sensores, regras de negócio e inferência de machine learning permanecem na infraestrutura que possui, sem taxas de cloud por mensagem e sem dependência a montante. Este modelo agrupa o motor eKuiper com a interface de utilizador (UI) oficial baseada na web para a criação visual de fluxos e regras.