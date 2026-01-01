Implemente eKuiper numa instalação com um clique.
Motor SQL e de regras leve para análise de fluxo em tempo real em dados IoT na borda.
Escolha um plano VPS para eKuiper
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com eKuiper
O LF Edge eKuiper é um projeto da Linux Foundation Edge que oferece processamento de fluxo em tempo real e análise baseada em regras para dispositivos de ponta com recursos limitados. Com uma pegada minúscula de aproximadamente 10 MB, ingere dados de brokers MQTT, endpoints HTTP, Kafka, fontes de ficheiros e dezenas de outros protocolos, e depois transforma-os em tempo real usando a sintaxe SQL familiar ou um editor de regras visual de arrastar e largar.
Alojar o eKuiper no seu próprio VPS coloca todo o pipeline de análise de IoT sob o seu controlo — dados de sensores, regras de negócio e inferência de machine learning permanecem na infraestrutura que possui, sem taxas de cloud por mensagem e sem dependência a montante. Este modelo agrupa o motor eKuiper com a interface de utilizador (UI) oficial baseada na web para a criação visual de fluxos e regras.
Principais características de eKuiper
Processamento de fluxo SQL
Filtrar, agregar, juntar e transformar fluxos IoT em tempo real utilizando a sintaxe ANSI SQL em vez de escrever código Go ou Java personalizado.
Gestor de regras visuais
A consola web incluída permite criar fluxos, regras e pipelines de dados através de um editor gráfico de arrastar e largar, sem tocar em ficheiros de configuração.
MQTT e Kafka nativos
Conectores de primeira classe para MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis e InfluxDB tornam a ligação de sensores industriais e message brokers simples.
Inferência de ML na periferia
Incorporar modelos TensorFlow Lite e ONNX diretamente em consultas SQL para executar deteção de anomalias e classificação em dados de sensores de streaming.
Pegada reduzida na extremidade
O motor funciona com aproximadamente 10 MB de memória, pelo que é implementado confortavelmente em planos de VPS leves juntamente com outras aplicações.
Extensibilidade de plugins
Estender o eKuiper com plugins personalizados Go, Python ou portáteis para adicionar fontes, coletores e funções SQL proprietárias adaptadas à carga de trabalho.
Por que executar eKuiper na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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