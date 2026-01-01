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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com eKuiper

O LF Edge eKuiper é um projeto da Linux Foundation Edge que oferece processamento de fluxo em tempo real e análise baseada em regras para dispositivos de ponta com recursos limitados. Com uma pegada minúscula de aproximadamente 10 MB, ingere dados de brokers MQTT, endpoints HTTP, Kafka, fontes de ficheiros e dezenas de outros protocolos, e depois transforma-os em tempo real usando a sintaxe SQL familiar ou um editor de regras visual de arrastar e largar.

Alojar o eKuiper no seu próprio VPS coloca todo o pipeline de análise de IoT sob o seu controlo — dados de sensores, regras de negócio e inferência de machine learning permanecem na infraestrutura que possui, sem taxas de cloud por mensagem e sem dependência a montante. Este modelo agrupa o motor eKuiper com a interface de utilizador (UI) oficial baseada na web para a criação visual de fluxos e regras.

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O que pode criar com {name}

Principais características de eKuiper

Processamento de fluxo SQL

Filtrar, agregar, juntar e transformar fluxos IoT em tempo real utilizando a sintaxe ANSI SQL em vez de escrever código Go ou Java personalizado.

Gestor de regras visuais

A consola web incluída permite criar fluxos, regras e pipelines de dados através de um editor gráfico de arrastar e largar, sem tocar em ficheiros de configuração.

MQTT e Kafka nativos

Conectores de primeira classe para MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis e InfluxDB tornam a ligação de sensores industriais e message brokers simples.

Inferência de ML na periferia

Incorporar modelos TensorFlow Lite e ONNX diretamente em consultas SQL para executar deteção de anomalias e classificação em dados de sensores de streaming.

Pegada reduzida na extremidade

O motor funciona com aproximadamente 10 MB de memória, pelo que é implementado confortavelmente em planos de VPS leves juntamente com outras aplicações.

Extensibilidade de plugins

Estender o eKuiper com plugins personalizados Go, Python ou portáteis para adicionar fontes, coletores e funções SQL proprietárias adaptadas à carga de trabalho.

Por que executar eKuiper na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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