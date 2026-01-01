O Calibre-Web oferece uma interface limpa e baseada no navegador para gerir e ler ebooks armazenados numa base de dados Calibre. Suporta formatos EPUB, PDF, MOBI, AZW3 e de banda desenhada, inclui um leitor de ebooks integrado com temas personalizáveis e permite que vários utilizadores mantenham listas de leitura e progresso separados – tudo sem exigir a aplicação Calibre para desktop.

Alojar o Calibre-Web no seu VPS oferece-lhe uma biblioteca digital pessoal acessível de qualquer lugar, sem rastreamento, sem restrições DRM e com controlo total sobre os seus dados de leitura e coleção.