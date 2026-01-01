Implemente Calibre-Web com instalação de um clique.
Interface web moderna para a sua biblioteca de ebooks Calibre, acessível a partir de qualquer dispositivo com um navegador.
Escolha um plano VPS para Calibre-Web
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Calibre-Web
O Calibre-Web oferece uma interface limpa e baseada no navegador para gerir e ler ebooks armazenados numa base de dados Calibre. Suporta formatos EPUB, PDF, MOBI, AZW3 e de banda desenhada, inclui um leitor de ebooks integrado com temas personalizáveis e permite que vários utilizadores mantenham listas de leitura e progresso separados – tudo sem exigir a aplicação Calibre para desktop.
Alojar o Calibre-Web no seu VPS oferece-lhe uma biblioteca digital pessoal acessível de qualquer lugar, sem rastreamento, sem restrições DRM e com controlo total sobre os seus dados de leitura e coleção.
Principais características de Calibre-Web
Leitor de Ebooks Integrado
Leia EPUB e outros formatos diretamente no navegador com tipos de letra ajustáveis, temas e acompanhamento do progresso de leitura.
Apoio Multi-utilizador
Cada utilizador obtém listas de leitura individuais, progresso e preferências sem partilhar uma única conta ou vista de coleção.
Suporte a Múltiplos Formatos
Suporta EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR e CBZ para que a sua biblioteca inteira – livros, banda desenhada e revistas – fique num só lugar.
Enviar para Dispositivo
Envie livros diretamente para o Kindle ou outros e-readers, para que o dispositivo preferido tenha sempre o conteúdo que se deseja sem transferências manuais.
Gestão de Metadados
Edite os detalhes do livro, capas, etiquetas e informações da série para manter uma biblioteca bem organizada e pesquisável à medida que cresce.
Por que executar Calibre-Web na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.