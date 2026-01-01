Implemente o pgAdmin com instalação de um clique.
Plataforma de administração e desenvolvimento de código aberto para PostgreSQL – a ferramenta de gestão gráfica mais popular para bases de dados Postgres.
Escolha um plano VPS para pgAdmin
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com pgAdmin
O pgAdmin é a plataforma de administração e desenvolvimento de código aberto mais popular e rica em funcionalidades para PostgreSQL, mantida pela comunidade PostgreSQL. A edição web (pgAdmin 4) oferece uma interface polida baseada em navegador para gerir um ou vários servidores Postgres — design de esquema, desenvolvimento de consultas com preenchimento automático e planos de execução, cópia de segurança e restauro, gestão de funções e permissões, monitorização de replicação e pesquisa de texto completo em objetos de base de dados.
Autoalojar o pgAdmin no seu VPS oferece aos DBAs e programadores uma consola de gestão centralizada do Postgres acessível de qualquer lugar com um navegador, sem instalar uma aplicação de desktop. Ligue o pgAdmin a qualquer instância Postgres acessível — contentores locais, RDS ou Cloud SQL alojados na cloud, ou servidores Postgres remotos — e gira-os todos a partir de uma única interface web.
Principais características de pgAdmin
Gestão multisservidor
Ligar e gerir qualquer número de servidores PostgreSQL a partir de uma única interface web, organizados em grupos de servidores com metadados etiquetados.
Ferramenta de Consulta com preenchimento automático
Editor SQL completo com realce de sintaxe, preenchimento automático de nomes de tabelas e colunas, histórico de consultas e visualização gráfica do plano EXPLAIN.
Designer de Esquemas
Navegue e edite bases de dados, esquemas, tabelas, vistas, funções, sequências e índices através de um navegador em árvore com diálogos de clique para editar.
Diagramas ERD
Gerar diagramas interativos de entidade-relacionamento a partir de esquemas existentes, ou criar novos esquemas visualmente antes de aplicar as alterações à base de dados.
Backup e restauro
Execute operações pg_dump e pg_restore diretamente da UI com opções de formato, níveis de compressão e seleção por tabela.
Gestão de funções e atribuições
Crie visualmente funções, gere associações a grupos e conceda ou revogue permissões ao nível do objeto em bases de dados e esquemas.
Por que executar pgAdmin na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.