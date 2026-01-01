O pgAdmin é a plataforma de administração e desenvolvimento de código aberto mais popular e rica em funcionalidades para PostgreSQL, mantida pela comunidade PostgreSQL. A edição web (pgAdmin 4) oferece uma interface polida baseada em navegador para gerir um ou vários servidores Postgres — design de esquema, desenvolvimento de consultas com preenchimento automático e planos de execução, cópia de segurança e restauro, gestão de funções e permissões, monitorização de replicação e pesquisa de texto completo em objetos de base de dados.

Autoalojar o pgAdmin no seu VPS oferece aos DBAs e programadores uma consola de gestão centralizada do Postgres acessível de qualquer lugar com um navegador, sem instalar uma aplicação de desktop. Ligue o pgAdmin a qualquer instância Postgres acessível — contentores locais, RDS ou Cloud SQL alojados na cloud, ou servidores Postgres remotos — e gira-os todos a partir de uma única interface web.