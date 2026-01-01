PsiTransfer é um serviço de transferência de ficheiros leve e de código aberto para partilhar ficheiros através de links de download com expiração — sem necessidade de contas para remetentes ou destinatários. Os ficheiros são organizados em baldes de upload com períodos de retenção configuráveis que variam de download único a expiração em 8 semanas. Cada balde pode ser opcionalmente protegido por palavra-passe com encriptação AES, e os destinatários podem descarregar tudo como um único arquivo zip ou tar.gz sem instalar nada.

O autoalojamento do PsiTransfer no seu VPS mantém as transferências de ficheiros privadas: sem limites de tamanho impostos por um serviço de cloud, sem metadados de ficheiros enviados a terceiros, e controlo total sobre as políticas de retenção e armazenamento. Um painel de administração opcional permite monitorizar os uploads ativos e gerir o armazenamento a partir de uma única página protegida.