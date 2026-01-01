Implemente o PsiTransfer com um clique.
Partilha de ficheiros autoalojada simples com ligações com expiração, proteção por palavra-passe e carregamentos retomáveis – sem necessidade de contas.
Escolha um plano VPS para PsiTransfer
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com PsiTransfer
PsiTransfer é um serviço de transferência de ficheiros leve e de código aberto para partilhar ficheiros através de links de download com expiração — sem necessidade de contas para remetentes ou destinatários. Os ficheiros são organizados em baldes de upload com períodos de retenção configuráveis que variam de download único a expiração em 8 semanas. Cada balde pode ser opcionalmente protegido por palavra-passe com encriptação AES, e os destinatários podem descarregar tudo como um único arquivo zip ou tar.gz sem instalar nada.
O autoalojamento do PsiTransfer no seu VPS mantém as transferências de ficheiros privadas: sem limites de tamanho impostos por um serviço de cloud, sem metadados de ficheiros enviados a terceiros, e controlo total sobre as políticas de retenção e armazenamento. Um painel de administração opcional permite monitorizar os uploads ativos e gerir o armazenamento a partir de uma única página protegida.
Principais características de PsiTransfer
Links de download com expiração
Defina a retenção desde um download único até 8 semanas — os ficheiros e os seus links são automaticamente limpos quando expiram.
Não são necessárias contas
Os destinatários descarregam ficheiros diretamente a partir de uma ligação partilhável sem se registarem ou iniciarem sessão em qualquer serviço.
Contentores protegidos por palavra-passe
Proteja qualquer carregamento com palavras-passe de bucket encriptadas com AES para que apenas os destinatários pretendidos possam aceder aos ficheiros partilhados.
Carregamentos retomáveis
Carregamentos de ficheiros grandes são retomados automaticamente após interrupções de rede, utilizando o protocolo tus.io, evitando transferências falhadas em ligações lentas.
Arquivo de descarregamento em massa
Os destinatários podem descarregar todos os ficheiros num bucket como um único arquivo zip ou tar.gz com um clique, sem descarregar os ficheiros individualmente.
Painel de controlo do Administrador
Monitorize todos os buckets ativos, veja a utilização do armazenamento e elimine os carregamentos a partir de um painel de administração protegido por palavra-passe em /admin.
Por que executar PsiTransfer na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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