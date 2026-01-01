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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com bknd

bknd é um sistema de backend de código aberto que agrupa modelagem de dados, autenticação, gestão de multimédia e primitivas de fluxo de trabalho num único serviço leve com uma interface de administração integrada. Construído sobre Padrões Web em vez de um único runtime, funciona em qualquer lugar, desde Node e Bun até Cloudflare Workers, Vercel e Deno Deploy, com acesso baseado em adaptadores a SQLite, LibSQL ou Postgres sem impor abstrações sobre o seu driver de base de dados.

O autoalojamento do bknd no seu próprio VPS substitui plataformas BaaS bloqueadas por fornecedores como Firebase ou Supabase por um backend portátil que possui totalmente. Não há taxas por pedido, limites de linhas ou preços surpresa à medida que o seu projeto cresce de protótipo para produção.

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O que pode criar com {name}

Principais características de bknd

Modelagem de dados visual

Defina entidades, campos e relações através da interface de administração e obtenha endpoints REST instantâneos, além de um SDK TypeScript tipado para cada coleção.

Autenticação integrada

O início de sessão com email e palavra-passe, tokens JWT, funções e permissões vêm incluídos de origem, substituindo serviços de identidade de terceiros para a maioria das aplicações.

Gestão integrada de media

Carregue, armazene e sirva ficheiros localmente ou através de fornecedores compatíveis com S3, como R2, Tigris e Minio, sem ter de adicionar uma pilha de armazenamento separada.

Automação do fluxo de trabalho

Componha fluxos de várias etapas que reagem a alterações de dados, agendam tarefas e chamam APIs externas diretamente a partir do mesmo backend que alimenta a sua aplicação.

Framework adaptadores

Adaptadores para Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda e outros permitem incorporar a mesma instância bknd num projeto de front-end existente.

Por que executar bknd na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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