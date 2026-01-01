Implemente bknd com instalação de um clique.
Alternativa leve ao Firebase que agrupa base de dados, autenticação, multimédia e interface de administração num único backend autoalojado.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com bknd
bknd é um sistema de backend de código aberto que agrupa modelagem de dados, autenticação, gestão de multimédia e primitivas de fluxo de trabalho num único serviço leve com uma interface de administração integrada. Construído sobre Padrões Web em vez de um único runtime, funciona em qualquer lugar, desde Node e Bun até Cloudflare Workers, Vercel e Deno Deploy, com acesso baseado em adaptadores a SQLite, LibSQL ou Postgres sem impor abstrações sobre o seu driver de base de dados.
O autoalojamento do bknd no seu próprio VPS substitui plataformas BaaS bloqueadas por fornecedores como Firebase ou Supabase por um backend portátil que possui totalmente. Não há taxas por pedido, limites de linhas ou preços surpresa à medida que o seu projeto cresce de protótipo para produção.
Principais características de bknd
Modelagem de dados visual
Defina entidades, campos e relações através da interface de administração e obtenha endpoints REST instantâneos, além de um SDK TypeScript tipado para cada coleção.
Autenticação integrada
O início de sessão com email e palavra-passe, tokens JWT, funções e permissões vêm incluídos de origem, substituindo serviços de identidade de terceiros para a maioria das aplicações.
Gestão integrada de media
Carregue, armazene e sirva ficheiros localmente ou através de fornecedores compatíveis com S3, como R2, Tigris e Minio, sem ter de adicionar uma pilha de armazenamento separada.
Automação do fluxo de trabalho
Componha fluxos de várias etapas que reagem a alterações de dados, agendam tarefas e chamam APIs externas diretamente a partir do mesmo backend que alimenta a sua aplicação.
Framework adaptadores
Adaptadores para Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda e outros permitem incorporar a mesma instância bknd num projeto de front-end existente.
Por que executar bknd na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.