bknd é um sistema de backend de código aberto que agrupa modelagem de dados, autenticação, gestão de multimédia e primitivas de fluxo de trabalho num único serviço leve com uma interface de administração integrada. Construído sobre Padrões Web em vez de um único runtime, funciona em qualquer lugar, desde Node e Bun até Cloudflare Workers, Vercel e Deno Deploy, com acesso baseado em adaptadores a SQLite, LibSQL ou Postgres sem impor abstrações sobre o seu driver de base de dados.

O autoalojamento do bknd no seu próprio VPS substitui plataformas BaaS bloqueadas por fornecedores como Firebase ou Supabase por um backend portátil que possui totalmente. Não há taxas por pedido, limites de linhas ou preços surpresa à medida que o seu projeto cresce de protótipo para produção.