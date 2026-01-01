Implemente o WebThings Gateway com um clique.
Gateway da Web das Coisas de código aberto para unificar e controlar dispositivos de casa inteligente a partir de um painel web privado.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com WebThings Gateway
WebThings Gateway é uma implementação de código aberto da especificação Web of Things, originalmente desenvolvida pela Mozilla e agora mantida pela comunidade WebThings. Faz a ponte entre dispositivos de casa inteligente de diferentes ecossistemas para um único painel privado, expondo cada dispositivo como um Web Thing com uma API HTTP e WebSocket padrão.
Executar o WebThings Gateway no seu próprio VPS mantém os dados do dispositivo, as regras de automação e a configuração de add-ons totalmente fora das nuvens dos fornecedores. O gateway suporta protocolos MQTT e baseados em IP de imediato, enquanto os add-ons Zigbee, Z-Wave e Bluetooth permanecem disponíveis para utilizadores que emparelham o VPS com uma ponte remota ou hardware compatível.
Principais características de WebThings Gateway
Web of Things API
Cada dispositivo conectado é exposto através de uma API de Web Things HTTP e WebSocket padrão para utilização em scripts, dashboards e aplicações de terceiros.
Motor de regras visual
O editor de regras de arrastar e largar permite encadear gatilhos e ações em qualquer dispositivo conectado sem escrever código.
Ecossistema de Addons
Instale adaptadores para MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, sensores virtuais e dezenas de outros a partir do diretório de suplementos integrado.
Privado de raiz
Todos os dados do dispositivo, registos e automações permanecem no seu VPS, sem conta de fornecedor, sem telemetria e sem reencaminhamento na cloud necessário.
Planta baixa e registos
Coloque os dispositivos numa planta personalizada e reveja os dados históricos do sensor com o visualizador de registos incorporado para resolução de problemas.
Voz e acesso HTTPS
Tunelamento opcional, HTTPS e integrações com assistentes de voz permitem aceder ao gateway em segurança a partir de qualquer lugar.
Por que executar WebThings Gateway na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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