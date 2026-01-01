WebThings Gateway é uma implementação de código aberto da especificação Web of Things, originalmente desenvolvida pela Mozilla e agora mantida pela comunidade WebThings. Faz a ponte entre dispositivos de casa inteligente de diferentes ecossistemas para um único painel privado, expondo cada dispositivo como um Web Thing com uma API HTTP e WebSocket padrão.

Executar o WebThings Gateway no seu próprio VPS mantém os dados do dispositivo, as regras de automação e a configuração de add-ons totalmente fora das nuvens dos fornecedores. O gateway suporta protocolos MQTT e baseados em IP de imediato, enquanto os add-ons Zigbee, Z-Wave e Bluetooth permanecem disponíveis para utilizadores que emparelham o VPS com uma ponte remota ou hardware compatível.