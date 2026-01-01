Implemente o Home Assistant com instalação de um clique.
Plataforma de automação residencial de código aberto com foco na privacidade, com mais de 2 000 integrações para dispositivos e serviços inteligentes.
Escolha um plano VPS para Home Assistant
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Home Assistant
O Home Assistant é a plataforma de automação residencial de código aberto líder, confiada por milhões de utilizadores em todo o mundo. Unifica dispositivos inteligentes de diferentes fabricantes — luzes, termostatos, câmaras, sistemas de segurança e leitores de multimédia — numa única interface personalizável, com um poderoso motor de automação que suporta cenários complexos acionados por tempo, estados de dispositivos ou eventos externos.
Implementar o Home Assistant no seu próprio VPS garante que a sua casa inteligente permanece operacional mesmo durante interrupções locais, fornece acesso remoto fiável de qualquer lugar e mantém todos os dados dos dispositivos e a lógica de automação inteiramente sob o seu controlo, sem dependências de serviços na cloud.
Principais características de Home Assistant
2 000+ Integrações
Conecte praticamente qualquer dispositivo de casa inteligente ou serviço na nuvem através de uma biblioteca em constante crescimento de integrações da comunidade.
Controlo Local
Todas as automações executam localmente sem dependência da cloud, mantendo a casa responsiva mesmo quando a conectividade à internet falha.
Automações Poderosas
O editor de automação visual e baseado em YAML suporta gatilhos complexos, condições e ações de várias etapas para qualquer cenário.
Painéis de controlo personalizáveis
Os dashboards Lovelace permitem-lhe desenhar interfaces de controlo personalizadas para qualquer dispositivo ou ecrã na sua casa.
Integração de Assistente de Voz
Funciona com o Google Assistant, Amazon Alexa e Siri para controlo mãos-livres de qualquer dispositivo conectado.
Monitorização de Energia
Monitorize e otimize o consumo de energia doméstica com painéis de monitorização dedicados e dados de consumo ao nível do dispositivo.
Por que executar Home Assistant na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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