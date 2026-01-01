O Home Assistant é a plataforma de automação residencial de código aberto líder, confiada por milhões de utilizadores em todo o mundo. Unifica dispositivos inteligentes de diferentes fabricantes — luzes, termostatos, câmaras, sistemas de segurança e leitores de multimédia — numa única interface personalizável, com um poderoso motor de automação que suporta cenários complexos acionados por tempo, estados de dispositivos ou eventos externos.

Implementar o Home Assistant no seu próprio VPS garante que a sua casa inteligente permanece operacional mesmo durante interrupções locais, fornece acesso remoto fiável de qualquer lugar e mantém todos os dados dos dispositivos e a lógica de automação inteiramente sob o seu controlo, sem dependências de serviços na cloud.