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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com n8n with AI Assistant

n8n é uma plataforma de automação de fluxos de trabalho que conecta aplicações, serviços e APIs através de um editor visual baseado em nós. Esta implementação adiciona o Assistente de IA do n8n, uma interface de chat que transforma pedidos em linguagem natural em fluxos de trabalho funcionais — seleciona os nós certos, conecta-os, escreve as expressões e explica por que uma execução falhou, em vez de o deixar a ler registos.

O assistente executa código num serviço sandbox implementado juntamente com o n8n no seu próprio VPS, em vez de uma cloud de terceiros, assim, a lógica do fluxo de trabalho, as credenciais e o código gerado permanecem na sua infraestrutura. É alimentado por Nexos IA, dando ao assistente acesso a modelos de ponta através de uma única chave, enquanto mantém execuções de fluxo de trabalho ilimitadas e sem preços por tarefa.

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O que pode criar com {name}

Principais características de n8n with AI Assistant

Construção de Fluxos de Trabalho Orientada por Chat

Descreva a automação que pretende em linguagem simples e o assistente monta os nós, as ligações e as expressões para si.

Sandbox de Código Autoalojado

O código gerado é executado num serviço de sandbox isolado em execução no seu próprio VPS, assim, nada é enviado a um fornecedor de execução externo.

Depuração de Erros Guiada

Pergunte ao assistente por que uma execução falhou e obtenha uma explicação com uma correção concreta em vez de procurar nos registos de execução brutos.

Acesso ao Modelo de IA Nexos

Uma chave Nexos IA dá ao assistente acesso a modelos líderes, e pode mudar o modelo que utiliza a qualquer momento.

Suite de Automação n8n Completa

Tudo no n8n padrão está incluído – centenas de integrações, webhooks, agendamentos e nós JavaScript personalizados.

Os Dados Permanecem no Seu VPS

Definições de fluxo de trabalho, credenciais de API e histórico de execução são armazenados num volume persistente que controla e do qual pode fazer cópias de segurança livremente.

Por que executar n8n with AI Assistant na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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