n8n é uma plataforma de automação de fluxos de trabalho que conecta aplicações, serviços e APIs através de um editor visual baseado em nós. Esta implementação adiciona o Assistente de IA do n8n, uma interface de chat que transforma pedidos em linguagem natural em fluxos de trabalho funcionais — seleciona os nós certos, conecta-os, escreve as expressões e explica por que uma execução falhou, em vez de o deixar a ler registos.

O assistente executa código num serviço sandbox implementado juntamente com o n8n no seu próprio VPS, em vez de uma cloud de terceiros, assim, a lógica do fluxo de trabalho, as credenciais e o código gerado permanecem na sua infraestrutura. É alimentado por Nexos IA, dando ao assistente acesso a modelos de ponta através de uma única chave, enquanto mantém execuções de fluxo de trabalho ilimitadas e sem preços por tarefa.