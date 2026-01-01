Implemente n8n com IA Assistente com instalação de um clique.
Automação de fluxo de trabalho com um chat de IA integrado que planeia, constrói e depura as suas automações para si.
Escolha um plano VPS para n8n with AI Assistant
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com n8n with AI Assistant
n8n é uma plataforma de automação de fluxos de trabalho que conecta aplicações, serviços e APIs através de um editor visual baseado em nós. Esta implementação adiciona o Assistente de IA do n8n, uma interface de chat que transforma pedidos em linguagem natural em fluxos de trabalho funcionais — seleciona os nós certos, conecta-os, escreve as expressões e explica por que uma execução falhou, em vez de o deixar a ler registos.
O assistente executa código num serviço sandbox implementado juntamente com o n8n no seu próprio VPS, em vez de uma cloud de terceiros, assim, a lógica do fluxo de trabalho, as credenciais e o código gerado permanecem na sua infraestrutura. É alimentado por Nexos IA, dando ao assistente acesso a modelos de ponta através de uma única chave, enquanto mantém execuções de fluxo de trabalho ilimitadas e sem preços por tarefa.
Principais características de n8n with AI Assistant
Construção de Fluxos de Trabalho Orientada por Chat
Descreva a automação que pretende em linguagem simples e o assistente monta os nós, as ligações e as expressões para si.
Sandbox de Código Autoalojado
O código gerado é executado num serviço de sandbox isolado em execução no seu próprio VPS, assim, nada é enviado a um fornecedor de execução externo.
Depuração de Erros Guiada
Pergunte ao assistente por que uma execução falhou e obtenha uma explicação com uma correção concreta em vez de procurar nos registos de execução brutos.
Acesso ao Modelo de IA Nexos
Uma chave Nexos IA dá ao assistente acesso a modelos líderes, e pode mudar o modelo que utiliza a qualquer momento.
Suite de Automação n8n Completa
Tudo no n8n padrão está incluído – centenas de integrações, webhooks, agendamentos e nós JavaScript personalizados.
Os Dados Permanecem no Seu VPS
Definições de fluxo de trabalho, credenciais de API e histórico de execução são armazenados num volume persistente que controla e do qual pode fazer cópias de segurança livremente.
Por que executar n8n with AI Assistant na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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