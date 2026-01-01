O PairDrop é uma plataforma moderna de partilha de ficheiros baseada na web que leva as transferências ao estilo AirDrop a todos os dispositivos e sistemas operativos. Utilizando a tecnologia WebRTC, os ficheiros viajam diretamente do remetente para o destinatário sem tocar no servidor – o VPS apenas coordena a ligação. Abra a interface web em qualquer dispositivo, veja quem mais está na rede e envie ficheiros com um único clique. Sem contas, sem aplicações, sem limites de tamanho.

O autoalojamento do PairDrop oferece à sua casa ou escritório um centro de partilha de ficheiros permanente e sempre acessível, protegido por HTTPS através do Traefik. Os ficheiros nunca passam por armazenamento de terceiros, as transferências são executadas à velocidade máxima da rede local, e a abordagem de autoalojamento significa que não há custos por ficheiro ou de largura de banda, independentemente do volume de partilhas da sua equipa.