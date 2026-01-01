Até 69% de desconto para PairDrop

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Alternativa ao AirDrop baseada no navegador para transferências de ficheiros ponto a ponto instantâneas entre quaisquer dispositivos na sua rede, sem necessidade de instalação de aplicações.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com PairDrop

O PairDrop é uma plataforma moderna de partilha de ficheiros baseada na web que leva as transferências ao estilo AirDrop a todos os dispositivos e sistemas operativos. Utilizando a tecnologia WebRTC, os ficheiros viajam diretamente do remetente para o destinatário sem tocar no servidor – o VPS apenas coordena a ligação. Abra a interface web em qualquer dispositivo, veja quem mais está na rede e envie ficheiros com um único clique. Sem contas, sem aplicações, sem limites de tamanho.

O autoalojamento do PairDrop oferece à sua casa ou escritório um centro de partilha de ficheiros permanente e sempre acessível, protegido por HTTPS através do Traefik. Os ficheiros nunca passam por armazenamento de terceiros, as transferências são executadas à velocidade máxima da rede local, e a abordagem de autoalojamento significa que não há custos por ficheiro ou de largura de banda, independentemente do volume de partilhas da sua equipa.

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O que pode criar com {name}

Principais características de PairDrop

Ponto a Ponto via WebRTC

Os ficheiros são transferidos diretamente entre dispositivos à velocidade máxima da rede – o servidor apenas intermedia a ligação, para que os seus dados nunca fiquem em armazenamento intermédio.

Não é necessária instalação

Funciona em qualquer navegador moderno no Windows, macOS, Linux, iOS e Android – os utilizadores apenas visitam o URL e começam a partilhar imediatamente.

Deteção Automática de Dispositivos

Dispositivos na mesma rede aparecem automaticamente na interface, facilitando a seleção de um destinatário sem digitar endereços ou códigos de emparelhamento.

Sem Limites de Ficheiros

O PairDrop não impõe restrições de tamanho de ficheiro ou filtros de tipo, pelo que pode partilhar qualquer coisa, desde pequenos fragmentos de texto até grandes ficheiros de vídeo, sem soluções alternativas.

Emparelhamento de Código QR

Leia um código QR para ligar dispositivos móveis instantaneamente, eliminando a necessidade de digitar endereços de rede ao partilhar entre telemóveis e computadores.

Por que executar PairDrop na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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