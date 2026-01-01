Implemente o Tiny Tiny RSS com instalação de um clique.
Agregador de notícias RSS e Atom multiutilizador e autoalojado para ler e organizar feeds a partir de qualquer navegador.
Escolha um plano VPS para Tiny Tiny RSS
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Tiny Tiny RSS
Tiny Tiny RSS é um agregador de feeds RSS e Atom de código aberto, autoalojado, que permite seguir websites, blogs e fontes de notícias a partir de uma única interface web privada. Ele busca continuamente atualizações em segundo plano para que os seus feeds estejam sempre atualizados, e oferece uma interface flexível com atalhos de teclado, pesquisa de texto completo, etiquetas, filtros e importação/exportação OPML.
São suportadas várias contas de utilizador, cada uma com subscrições de feeds e preferências independentes. Uma API integrada permite que clientes móveis como FeedMe e Fluent Reader se conectem e sincronizem o progresso da leitura. O autoalojamento no seu VPS mantém o seu histórico de leitura e as suas subscrições privadas – nenhum serviço de terceiros vê o que lê.
Principais características de Tiny Tiny RSS
Obtenção Contínua de Feed
Obtém atualizações de todos os feeds subscritos em segundo plano para que os artigos estejam prontos para ler no momento em que abre a aplicação.
Suporte para vários utilizadores
Crie múltiplas contas independentes, cada uma com as suas próprias subscrições de feeds, etiquetas, filtros e preferências de leitura.
API do Cliente Móvel
A API integrada permite que clientes móveis populares como FeedMe, Fluent Reader e Reeder se conectem e sincronizem o progresso de leitura entre dispositivos.
Filtros e Etiquetas
Etiquete, marque com estrela ou oculte artigos automaticamente com base em regras que definir – mantenha a sua lista de leitura focada no que realmente importa.
Importação e Exportação de OPML
Importe as suas subscrições existentes de qualquer outro leitor de RSS via OPML e exporte-as com a mesma facilidade quando precisar de migrar.
Por que executar Tiny Tiny RSS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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