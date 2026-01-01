Tiny Tiny RSS é um agregador de feeds RSS e Atom de código aberto, autoalojado, que permite seguir websites, blogs e fontes de notícias a partir de uma única interface web privada. Ele busca continuamente atualizações em segundo plano para que os seus feeds estejam sempre atualizados, e oferece uma interface flexível com atalhos de teclado, pesquisa de texto completo, etiquetas, filtros e importação/exportação OPML.

São suportadas várias contas de utilizador, cada uma com subscrições de feeds e preferências independentes. Uma API integrada permite que clientes móveis como FeedMe e Fluent Reader se conectem e sincronizem o progresso da leitura. O autoalojamento no seu VPS mantém o seu histórico de leitura e as suas subscrições privadas – nenhum serviço de terceiros vê o que lê.