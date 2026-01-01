Implemente o ArchivesSpace com instalação de um clique.
Sistema de gestão de informação de arquivos de código aberto para gerir manuscritos, registos e objetos digitais.
Escolha um plano VPS para ArchivesSpace
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ArchivesSpace
ArchivesSpace é o principal sistema de gestão de informação de arquivos de código aberto, construído por arquivistas para arquivistas. Combina aquisição, organização, descrição e descoberta pública numa única aplicação que suporta todo o ciclo de vida arquivístico — desde a doação inicial até ao acesso online por investigadores.
O autoalojamento do ArchivesSpace num VPS próprio mantém os instrumentos de pesquisa, registos de aquisição e dados de patronos sob o controlo da sua instituição, sem taxas por registo ou dependência de fornecedor. A interface de pessoal incluída, o portal de acesso público, a API REST e o ponto de extremidade OAI-PMH oferecem ao seu arquivo uma plataforma completa de descrição e descoberta pronta a usar.
Principais características de ArchivesSpace
Descrição arquivística
Crie e gira recursos, aquisições, objetos arquivísticos e objetos digitais seguindo as normas DACS, ISAD(G) e ISAAR(CPF).
Portal de acesso público
Investigadores consultam instrumentos de descrição, pesquisam coleções e visualizam objetos digitais através de uma interface de descoberta pública integrada.
EAD e exportação MARCXML
Exportar registos de recursos como EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS, ou Dublin Core para integração com camadas de descoberta e catálogos consorciados.
Recolha OAI-PMH
Exponha metadados descritivos através de OAI-PMH para que agregadores como a DPLA ou a Europeana possam recolher coleções automaticamente.
REST API
Uma API REST JSON documentada potencia integrações com sistemas de preservação digital, pipelines ETL e front-ends personalizados.
Por que executar ArchivesSpace na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.