ArchivesSpace é o principal sistema de gestão de informação de arquivos de código aberto, construído por arquivistas para arquivistas. Combina aquisição, organização, descrição e descoberta pública numa única aplicação que suporta todo o ciclo de vida arquivístico — desde a doação inicial até ao acesso online por investigadores.

O autoalojamento do ArchivesSpace num VPS próprio mantém os instrumentos de pesquisa, registos de aquisição e dados de patronos sob o controlo da sua instituição, sem taxas por registo ou dependência de fornecedor. A interface de pessoal incluída, o portal de acesso público, a API REST e o ponto de extremidade OAI-PMH oferecem ao seu arquivo uma plataforma completa de descrição e descoberta pronta a usar.