Implementação do Apollo com instalação de um clique.
Editor de anotação de genoma colaborativo em tempo real criado para equipas de investigação biológica distribuídas.
Escolha um plano VPS para Apollo
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Apollo
Apollo é a plataforma de código aberto líder para anotação de genomas impulsionada pela comunidade, desenvolvida pelo projeto Generic Model Organism Database (GMOD). Construída em torno de um visualizador com tecnologia JBrowse, permite que curadores de várias instituições editem modelos genéticos, transcrições e características em genomas de referência partilhados simultaneamente – com cada alteração rastreada, atribuída e instantaneamente visível para os colaboradores.
Alojar o Apollo no seu próprio VPS mantém os dados de anotação proprietários dentro da sua infraestrutura, em vez de em servidores de terceiros. Laboratórios de pesquisa, consórcios e equipas de biotecnologia obtêm uma única base de dados de anotação autoritária, permissões granulares por organismo e um histórico de curadoria que lhes pertence totalmente – sem partilhar dados genómicos sensíveis externamente.
Principais características de Apollo
Coedição em tempo real
Vários curadores editam o mesmo genoma simultaneamente, com as alterações transmitidas instantaneamente através de sincronização baseada em WebSocket.
Visualizador com tecnologia JBrowse
Construído no navegador de genomas JBrowse, oferecendo aos curadores navegação familiar de faixas, pesquisa e visualização de sequências pronto a usar.
Permissões por organismo
O acesso granular baseado em funções permite que os administradores atribuam direitos de leitura, escrita ou administração por organismo e por grupo de utilizadores.
Histórico de anotações
Cada edição de transcrição, comentário e alteração de funcionalidade é registado com autor e carimbo de data/hora, suportando auditoria completa e fluxos de trabalho de anulação.
Importação de GFF3 e FASTA
Carregue genomas de referência e anotações existentes através de formatos padrão de bioinformática, sem necessidade de conversão proprietária.
Por que executar Apollo na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.