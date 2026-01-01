Apollo é a plataforma de código aberto líder para anotação de genomas impulsionada pela comunidade, desenvolvida pelo projeto Generic Model Organism Database (GMOD). Construída em torno de um visualizador com tecnologia JBrowse, permite que curadores de várias instituições editem modelos genéticos, transcrições e características em genomas de referência partilhados simultaneamente – com cada alteração rastreada, atribuída e instantaneamente visível para os colaboradores.

Alojar o Apollo no seu próprio VPS mantém os dados de anotação proprietários dentro da sua infraestrutura, em vez de em servidores de terceiros. Laboratórios de pesquisa, consórcios e equipas de biotecnologia obtêm uma única base de dados de anotação autoritária, permissões granulares por organismo e um histórico de curadoria que lhes pertence totalmente – sem partilhar dados genómicos sensíveis externamente.