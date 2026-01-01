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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Apollo

Apollo é a plataforma de código aberto líder para anotação de genomas impulsionada pela comunidade, desenvolvida pelo projeto Generic Model Organism Database (GMOD). Construída em torno de um visualizador com tecnologia JBrowse, permite que curadores de várias instituições editem modelos genéticos, transcrições e características em genomas de referência partilhados simultaneamente – com cada alteração rastreada, atribuída e instantaneamente visível para os colaboradores.

Alojar o Apollo no seu próprio VPS mantém os dados de anotação proprietários dentro da sua infraestrutura, em vez de em servidores de terceiros. Laboratórios de pesquisa, consórcios e equipas de biotecnologia obtêm uma única base de dados de anotação autoritária, permissões granulares por organismo e um histórico de curadoria que lhes pertence totalmente – sem partilhar dados genómicos sensíveis externamente.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Apollo

Coedição em tempo real

Vários curadores editam o mesmo genoma simultaneamente, com as alterações transmitidas instantaneamente através de sincronização baseada em WebSocket.

Visualizador com tecnologia JBrowse

Construído no navegador de genomas JBrowse, oferecendo aos curadores navegação familiar de faixas, pesquisa e visualização de sequências pronto a usar.

Permissões por organismo

O acesso granular baseado em funções permite que os administradores atribuam direitos de leitura, escrita ou administração por organismo e por grupo de utilizadores.

Histórico de anotações

Cada edição de transcrição, comentário e alteração de funcionalidade é registado com autor e carimbo de data/hora, suportando auditoria completa e fluxos de trabalho de anulação.

Importação de GFF3 e FASTA

Carregue genomas de referência e anotações existentes através de formatos padrão de bioinformática, sem necessidade de conversão proprietária.

Por que executar Apollo na Hostinger

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Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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