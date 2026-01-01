Implemente o ClassQuiz com instalação de um clique.
Alternativa de código aberto ao Kahoot para quizzes de sala de aula multijogador ao vivo com pontuação em tempo real.
Escolha um plano VPS para ClassQuiz
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ClassQuiz
ClassQuiz é uma plataforma de quiz de código aberto e auto-hospedada, projetada para professores, formadores e educadores que desejam uma alternativa que respeite a privacidade aos serviços comerciais de quiz para sala de aula. Os jogadores entram num jogo inserindo um PIN em qualquer dispositivo, respondem a perguntas em tempo real e veem classificações em direto após cada ronda.
Auto-hospedar o ClassQuiz no seu próprio VPS mantém o conteúdo do quiz, as respostas dos alunos e os dados da conta sob o seu controlo total, evita taxas de licenciamento por utilizador e funciona em redes escolares sem dependências externas. A pilha inclui a API, o worker em segundo plano, PostgreSQL, Redis e Meilisearch para a descoberta de quizzes.
Principais características de ClassQuiz
Multijogador em tempo real
Realize sessões de quiz em direto onde os jogadores se juntam por PIN e respondem a perguntas sincronizadas através de uma ligação WebSocket.
Criação de questionários
Crie perguntas de múltipla escolha, ABCD, de escala, de votação e de resposta aberta, com imagens, limites de tempo e pontuação por resposta.
Pesquisa de texto completo
Descubra questionários públicos instantaneamente através de um índice Meilisearch integrado que classifica os resultados por título, etiquetas e descrição.
Privacidade autoalojada
Mantenha todos os dados do questionário, nomes dos jogadores e as respostas na sua própria infraestrutura, sem telemetria ou análises de terceiros.
Armazenamento de imagens
Anexe imagens a perguntas utilizando armazenamento local integrado ou ligue qualquer backend compatível com S3 para multimédia ilimitada.
OAuth e SSO
Ligue o Google, o GitHub ou qualquer fornecedor OpenID Connect personalizado para que os professores possam iniciar sessão com as contas escolares existentes.
Por que executar ClassQuiz na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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