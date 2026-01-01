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Alternativa de código aberto ao Kahoot para quizzes de sala de aula multijogador ao vivo com pontuação em tempo real.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com ClassQuiz

ClassQuiz é uma plataforma de quiz de código aberto e auto-hospedada, projetada para professores, formadores e educadores que desejam uma alternativa que respeite a privacidade aos serviços comerciais de quiz para sala de aula. Os jogadores entram num jogo inserindo um PIN em qualquer dispositivo, respondem a perguntas em tempo real e veem classificações em direto após cada ronda.

Auto-hospedar o ClassQuiz no seu próprio VPS mantém o conteúdo do quiz, as respostas dos alunos e os dados da conta sob o seu controlo total, evita taxas de licenciamento por utilizador e funciona em redes escolares sem dependências externas. A pilha inclui a API, o worker em segundo plano, PostgreSQL, Redis e Meilisearch para a descoberta de quizzes.

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O que pode criar com {name}

Principais características de ClassQuiz

Multijogador em tempo real

Realize sessões de quiz em direto onde os jogadores se juntam por PIN e respondem a perguntas sincronizadas através de uma ligação WebSocket.

Criação de questionários

Crie perguntas de múltipla escolha, ABCD, de escala, de votação e de resposta aberta, com imagens, limites de tempo e pontuação por resposta.

Pesquisa de texto completo

Descubra questionários públicos instantaneamente através de um índice Meilisearch integrado que classifica os resultados por título, etiquetas e descrição.

Privacidade autoalojada

Mantenha todos os dados do questionário, nomes dos jogadores e as respostas na sua própria infraestrutura, sem telemetria ou análises de terceiros.

Armazenamento de imagens

Anexe imagens a perguntas utilizando armazenamento local integrado ou ligue qualquer backend compatível com S3 para multimédia ilimitada.

OAuth e SSO

Ligue o Google, o GitHub ou qualquer fornecedor OpenID Connect personalizado para que os professores possam iniciar sessão com as contas escolares existentes.

Por que executar ClassQuiz na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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