ClassQuiz é uma plataforma de quiz de código aberto e auto-hospedada, projetada para professores, formadores e educadores que desejam uma alternativa que respeite a privacidade aos serviços comerciais de quiz para sala de aula. Os jogadores entram num jogo inserindo um PIN em qualquer dispositivo, respondem a perguntas em tempo real e veem classificações em direto após cada ronda.

Auto-hospedar o ClassQuiz no seu próprio VPS mantém o conteúdo do quiz, as respostas dos alunos e os dados da conta sob o seu controlo total, evita taxas de licenciamento por utilizador e funciona em redes escolares sem dependências externas. A pilha inclui a API, o worker em segundo plano, PostgreSQL, Redis e Meilisearch para a descoberta de quizzes.