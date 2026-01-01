O Crafty Controller é uma GUI web de código aberto para gerir servidores Minecraft Java e Bedrock a partir de um único painel de controlo. Substitui a gestão de sessões SSH e separadores de ecrã por consolas em tempo real por servidor, um gestor de ficheiros integrado, tarefas agendadas e cópias de segurança com um clique — tudo isto envolvido numa interface web limpa com acesso multiutilizador baseado em funções.

O alojamento próprio do Crafty no seu VPS mantém a propriedade total dos seus mundos, configurações de plugins e dados de jogadores no hardware que controla. Pode criar novos servidores a partir de tipos de jar populares — vanilla, Paper, Spigot, Forge e Bedrock — sem sair do navegador, e partilhar a administração com amigos ou moderadores utilizando permissões granulares.