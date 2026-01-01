Implemente o Crafty Controller com um clique.
Painel de controlo baseado na web para criar, configurar e operar vários servidores Minecraft Java e Bedrock a partir de um único painel de controlo.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Crafty Controller
O Crafty Controller é uma GUI web de código aberto para gerir servidores Minecraft Java e Bedrock a partir de um único painel de controlo. Substitui a gestão de sessões SSH e separadores de ecrã por consolas em tempo real por servidor, um gestor de ficheiros integrado, tarefas agendadas e cópias de segurança com um clique — tudo isto envolvido numa interface web limpa com acesso multiutilizador baseado em funções.
O alojamento próprio do Crafty no seu VPS mantém a propriedade total dos seus mundos, configurações de plugins e dados de jogadores no hardware que controla. Pode criar novos servidores a partir de tipos de jar populares — vanilla, Paper, Spigot, Forge e Bedrock — sem sair do navegador, e partilhar a administração com amigos ou moderadores utilizando permissões granulares.
Principais características de Crafty Controller
Controlo multisservidor
Lançar, monitorizar e operar vários servidores Minecraft Java e Bedrock em paralelo a partir de um único painel de controlo.
Consola web
Transmita registos de servidor em tempo real e envie comandos a partir do navegador, com histórico pesquisável e saída codificada por cores por servidor.
Tarefas agendadas
Automatize cópias de segurança, reinícios e a execução de comandos em agendamentos estilo cron para manter os servidores saudáveis sem intervenção manual.
Acesso baseado em função
Defina utilizadores com permissões restritas para que moderadores e membros da comunidade possam ajudar a operar servidores sem acesso root ou credenciais sensíveis.
Gestor de ficheiros
Navegue, edite, carregue e descarregue ficheiros do servidor – mundos, plugins, configurações – diretamente no navegador, sem clientes SSH ou SFTP.
Por que executar Crafty Controller na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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