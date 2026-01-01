Tandoor Recipes é uma plataforma de gestão de receitas de código aberto rica em funcionalidades para organizar a sua vida culinária. Importe receitas de qualquer website, planeie refeições semanais, gere listas de compras e partilhe livros de receitas com a família – tudo a partir de uma interface web limpa e acessível em qualquer dispositivo. Construído pela comunidade de autoalojamento, coloca a sua coleção de receitas sob o seu controlo, sem anúncios, subscrições ou recolha de dados.

Autoalojar o Tandoor no seu VPS mantém todas as suas receitas, planos de refeições e listas de compras privadas e acessíveis de qualquer lugar. Esta implementação inclui PostgreSQL para armazenamento de dados fiável e integração HTTPS Traefik. O primeiro utilizador a registar-se torna-se o administrador – desative os registos públicos após criar a sua conta.