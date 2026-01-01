Gestor de receitas autoalojado com planeamento de refeições, listas de compras e organização de livros de receitas.
Escolha um plano VPS para Tandoor Recipes
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Tandoor Recipes
Tandoor Recipes é uma plataforma de gestão de receitas de código aberto rica em funcionalidades para organizar a sua vida culinária. Importe receitas de qualquer website, planeie refeições semanais, gere listas de compras e partilhe livros de receitas com a família – tudo a partir de uma interface web limpa e acessível em qualquer dispositivo. Construído pela comunidade de autoalojamento, coloca a sua coleção de receitas sob o seu controlo, sem anúncios, subscrições ou recolha de dados.
Autoalojar o Tandoor no seu VPS mantém todas as suas receitas, planos de refeições e listas de compras privadas e acessíveis de qualquer lugar. Esta implementação inclui PostgreSQL para armazenamento de dados fiável e integração HTTPS Traefik. O primeiro utilizador a registar-se torna-se o administrador – desative os registos públicos após criar a sua conta.
Principais características de Tandoor Recipes
Importar receita
Importe receitas de qualquer website com análise automática de ingredientes, instruções e informações nutricionais.
Planeamento de refeições
Planeie as refeições para a semana com um calendário de arrastar e largar e gere automaticamente listas de compras a partir de receitas planeadas.
Listas de compras
Crie e partilhe listas de compras que combinam ingredientes de várias receitas com fusão automática de quantidades.
Organização de livro de receitas
Organize receitas em livros de receitas, etiquete com palavras-chave e pesquise em toda a sua coleção instantaneamente.
Partilha multiutilizador
Partilhe espaços de receitas com membros da família, cada um com os seus próprios planos de refeições e listas de compras.
Acompanhamento nutricional
Monitorize calorias e macronutrientes por receita com dados nutricionais de receitas importadas ou introdução manual.
Por que executar Tandoor Recipes na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.