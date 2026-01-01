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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com RabbitMQ

O RabbitMQ é o corretor de mensagens de código aberto padrão de facto, implementando AMQP juntamente com suporte para MQTT, STOMP e outros protocolos. Desacopla produtores e consumidores para que as mensagens sejam enfileiradas de forma segura quando os destinatários estão indisponíveis e sejam entregues de forma fiável quando se reconectam — eliminando a fragilidade das chamadas diretas de API entre serviços.

O alojamento próprio do RabbitMQ elimina o preço por mensagem e a dependência de fornecedor, mantém eventos de negócio sensíveis dentro da sua própria infraestrutura e dá-lhe controlo total sobre as configurações de fila, regras de encaminhamento e políticas de retenção de dados. A interface de gestão incorporada oferece visibilidade em tempo real sobre os fluxos de mensagens, profundidade das filas e desempenho do consumidor sem ferramentas de monitorização externas.

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O que pode criar com {name}

Principais características de RabbitMQ

Encaminhamento Flexível de Troca

As exchanges diretas, por tópico, fanout e por cabeçalhos permitem encaminhar mensagens exatamente para os consumidores que delas precisam, sem código de encaminhamento repetitivo.

Entrega Fiável

As confirmações do editor e os reconhecimentos do consumidor garantem que cada mensagem é processada pelo menos uma vez, com filas de mensagens mortas a capturar mensagens falhadas para nova tentativa.

Interface de Gestão

Painel de controlo baseado no navegador mostra as profundidades da fila em tempo real, taxas de mensagens e a saúde da ligação para que possa monitorizar e resolver problemas sem acesso CLI.

Suporte Multi-Protocolo

O suporte para AMQP, MQTT e STOMP significa que qualquer serviço – dispositivo IoT, aplicação móvel ou microsserviço – pode publicar e consumir mensagens com uma biblioteca de cliente nativa.

Filas de prioridade

Atribuir níveis de prioridade às mensagens para que as tarefas urgentes sejam processadas antes das tarefas de rotina em segundo plano, sem construir uma infraestrutura de fila separada.

Por que executar RabbitMQ na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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