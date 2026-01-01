O RabbitMQ é o corretor de mensagens de código aberto padrão de facto, implementando AMQP juntamente com suporte para MQTT, STOMP e outros protocolos. Desacopla produtores e consumidores para que as mensagens sejam enfileiradas de forma segura quando os destinatários estão indisponíveis e sejam entregues de forma fiável quando se reconectam — eliminando a fragilidade das chamadas diretas de API entre serviços.

O alojamento próprio do RabbitMQ elimina o preço por mensagem e a dependência de fornecedor, mantém eventos de negócio sensíveis dentro da sua própria infraestrutura e dá-lhe controlo total sobre as configurações de fila, regras de encaminhamento e políticas de retenção de dados. A interface de gestão incorporada oferece visibilidade em tempo real sobre os fluxos de mensagens, profundidade das filas e desempenho do consumidor sem ferramentas de monitorização externas.