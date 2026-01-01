Implemente o RabbitMQ com instalação num clique.
Broker de mensagens AMQP de código aberto para mensagens assíncronas fiáveis entre componentes de aplicações distribuídas.
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O que pode criar com RabbitMQ
O RabbitMQ é o corretor de mensagens de código aberto padrão de facto, implementando AMQP juntamente com suporte para MQTT, STOMP e outros protocolos. Desacopla produtores e consumidores para que as mensagens sejam enfileiradas de forma segura quando os destinatários estão indisponíveis e sejam entregues de forma fiável quando se reconectam — eliminando a fragilidade das chamadas diretas de API entre serviços.
O alojamento próprio do RabbitMQ elimina o preço por mensagem e a dependência de fornecedor, mantém eventos de negócio sensíveis dentro da sua própria infraestrutura e dá-lhe controlo total sobre as configurações de fila, regras de encaminhamento e políticas de retenção de dados. A interface de gestão incorporada oferece visibilidade em tempo real sobre os fluxos de mensagens, profundidade das filas e desempenho do consumidor sem ferramentas de monitorização externas.
Principais características de RabbitMQ
Encaminhamento Flexível de Troca
As exchanges diretas, por tópico, fanout e por cabeçalhos permitem encaminhar mensagens exatamente para os consumidores que delas precisam, sem código de encaminhamento repetitivo.
Entrega Fiável
As confirmações do editor e os reconhecimentos do consumidor garantem que cada mensagem é processada pelo menos uma vez, com filas de mensagens mortas a capturar mensagens falhadas para nova tentativa.
Interface de Gestão
Painel de controlo baseado no navegador mostra as profundidades da fila em tempo real, taxas de mensagens e a saúde da ligação para que possa monitorizar e resolver problemas sem acesso CLI.
Suporte Multi-Protocolo
O suporte para AMQP, MQTT e STOMP significa que qualquer serviço – dispositivo IoT, aplicação móvel ou microsserviço – pode publicar e consumir mensagens com uma biblioteca de cliente nativa.
Filas de prioridade
Atribuir níveis de prioridade às mensagens para que as tarefas urgentes sejam processadas antes das tarefas de rotina em segundo plano, sem construir uma infraestrutura de fila separada.
Por que executar RabbitMQ na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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