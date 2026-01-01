Implemente o Shynet com instalação de um clique.
Plataforma de análise web que respeita a privacidade, funcionando sem cookies e oferecendo-lhe a propriedade total dos dados.
Escolha um plano VPS para Shynet
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Shynet
Shynet é uma plataforma de análise web autoalojada, concebida para proprietários de sites preocupados com a privacidade. Ao contrário das ferramentas de análise comerciais, o Shynet monitoriza o comportamento dos visitantes sem cookies, recolha de impressões digitais ou dados pessoais, tornando-o totalmente em conformidade com o RGPD e regulamentos de privacidade semelhantes, sem banners de cookies ou diálogos de consentimento.
Implementar o Shynet no seu próprio VPS significa que os dados dos seus visitantes nunca saem da sua infraestrutura. Obtém métricas claras e significativas — sessões, referências, tempos de carregamento e dados geográficos — enquanto respeita a privacidade dos seus utilizadores e mantém a propriedade total das suas análises.
Principais características de Shynet
Rastreamento sem cookies
Recolhe análises sem cookies ou recolha de impressões digitais, eliminando a necessidade de banners de consentimento e mantendo-o em conformidade com o RGPD e o CCPA.
Propriedade dos dados autoalojados
Todos os dados dos visitantes permanecem no seu VPS – sem partilha com terceiros, sem corretores de dados, sem dependência de plataforma.
Script de incorporação leve
Um único snippet JavaScript ou um rastreador de pixel 1×1 sem JS integra-se com qualquer site ou gerador de sites estáticos.
Gestão de múltiplos sites
Gerir análises para vários websites a partir de um único painel de controlo, com controlos de acesso por site para equipas.
Dados de sessão em tempo real
Visualize sessões ativas, fontes de referência, tempos de carregamento da página e distribuição geográfica em tempo real.
Por que executar Shynet na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Ackee é uma ferramenta de análise autoalojada Node.js para monitorização de sites focada na privacidade.