Shynet é uma plataforma de análise web autoalojada, concebida para proprietários de sites preocupados com a privacidade. Ao contrário das ferramentas de análise comerciais, o Shynet monitoriza o comportamento dos visitantes sem cookies, recolha de impressões digitais ou dados pessoais, tornando-o totalmente em conformidade com o RGPD e regulamentos de privacidade semelhantes, sem banners de cookies ou diálogos de consentimento.

Implementar o Shynet no seu próprio VPS significa que os dados dos seus visitantes nunca saem da sua infraestrutura. Obtém métricas claras e significativas — sessões, referências, tempos de carregamento e dados geográficos — enquanto respeita a privacidade dos seus utilizadores e mantém a propriedade total das suas análises.