Explo é um servidor de descoberta de música autoalojado que liga o seu histórico de audição do ListenBrainz à sua biblioteca de música pessoal. Ele obtém listas de reprodução de recomendação semanais e diárias do ListenBrainz, encontra as faixas correspondentes via YouTube ou Soulseek, descarrega-as e cria listas de reprodução diretamente dentro do Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic ou MPD — automaticamente, num horário que controla.

Ao contrário dos serviços de streaming que bloqueiam as recomendações por trás de subscrições e algoritmos opacos, o Explo oferece-lhe total transparência: cada recomendação é rastreável aos seus dados de audição reais no ListenBrainz, e cada faixa descarregada reside no seu próprio servidor. A interface web integrada permite-lhe gerir horários, navegar pelo histórico de listas de reprodução e configurar todas as integrações sem editar ficheiros de configuração.