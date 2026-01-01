Implemente o Explo com instalação de um clique.
Motor de descoberta de música autoalojado que cria automaticamente listas de reprodução a partir de recomendações do ListenBrainz e as descarrega para a sua biblioteca.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Explo
Explo é um servidor de descoberta de música autoalojado que liga o seu histórico de audição do ListenBrainz à sua biblioteca de música pessoal. Ele obtém listas de reprodução de recomendação semanais e diárias do ListenBrainz, encontra as faixas correspondentes via YouTube ou Soulseek, descarrega-as e cria listas de reprodução diretamente dentro do Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic ou MPD — automaticamente, num horário que controla.
Ao contrário dos serviços de streaming que bloqueiam as recomendações por trás de subscrições e algoritmos opacos, o Explo oferece-lhe total transparência: cada recomendação é rastreável aos seus dados de audição reais no ListenBrainz, e cada faixa descarregada reside no seu próprio servidor. A interface web integrada permite-lhe gerir horários, navegar pelo histórico de listas de reprodução e configurar todas as integrações sem editar ficheiros de configuração.
Principais características de Explo
Descoberta ListenBrainz
Extrai as listas de reprodução Weekly Exploration, Weekly Jams e Daily Jams diretamente da sua conta ListenBrainz — recomendações moldadas inteiramente pelo seu próprio histórico de audição.
Suporte multi-servidor
Integra-se com Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic e MPD, criando listas de reprodução diretamente dentro de qualquer servidor de música que já utilize.
Automação agendada
Agendamentos cron configuráveis executam a descoberta automaticamente – configure-o uma vez e música nova aparece na sua biblioteca todas as semanas sem quaisquer passos manuais.
Descarregamento de YouTube e Soulseek
Encontra e descarrega faixas através do YouTube (com yt-dlp) ou do Soulseek (via Slskd), com filtros de qualidade, seleção de formato e deduplicação inteligente.
Gestão de UI Web
Navegar nos arquivos de playlists, acionar execuções manuais, ajustar horários e gerir todas as definições do servidor de música a partir de uma única interface de navegador autenticada.
Por que executar Explo na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.