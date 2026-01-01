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Motor de descoberta de música autoalojado que cria automaticamente listas de reprodução a partir de recomendações do ListenBrainz e as descarrega para a sua biblioteca.

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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Explo

Explo é um servidor de descoberta de música autoalojado que liga o seu histórico de audição do ListenBrainz à sua biblioteca de música pessoal. Ele obtém listas de reprodução de recomendação semanais e diárias do ListenBrainz, encontra as faixas correspondentes via YouTube ou Soulseek, descarrega-as e cria listas de reprodução diretamente dentro do Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic ou MPD — automaticamente, num horário que controla.

Ao contrário dos serviços de streaming que bloqueiam as recomendações por trás de subscrições e algoritmos opacos, o Explo oferece-lhe total transparência: cada recomendação é rastreável aos seus dados de audição reais no ListenBrainz, e cada faixa descarregada reside no seu próprio servidor. A interface web integrada permite-lhe gerir horários, navegar pelo histórico de listas de reprodução e configurar todas as integrações sem editar ficheiros de configuração.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Explo

Descoberta ListenBrainz

Extrai as listas de reprodução Weekly Exploration, Weekly Jams e Daily Jams diretamente da sua conta ListenBrainz — recomendações moldadas inteiramente pelo seu próprio histórico de audição.

Suporte multi-servidor

Integra-se com Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic e MPD, criando listas de reprodução diretamente dentro de qualquer servidor de música que já utilize.

Automação agendada

Agendamentos cron configuráveis executam a descoberta automaticamente – configure-o uma vez e música nova aparece na sua biblioteca todas as semanas sem quaisquer passos manuais.

Descarregamento de YouTube e Soulseek

Encontra e descarrega faixas através do YouTube (com yt-dlp) ou do Soulseek (via Slskd), com filtros de qualidade, seleção de formato e deduplicação inteligente.

Gestão de UI Web

Navegar nos arquivos de playlists, acionar execuções manuais, ajustar horários e gerir todas as definições do servidor de música a partir de uma única interface de navegador autenticada.

Por que executar Explo na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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