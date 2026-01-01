O Faraday é uma plataforma de gestão de vulnerabilidades de nível empresarial que oferece às equipas de segurança um espaço de trabalho unificado para descobrir, monitorizar e remediar vulnerabilidades em toda a sua infraestrutura. Integra-se com mais de 80 ferramentas de segurança, importando e normalizando automaticamente os dados de análise de vários scanners e frameworks de teste para que as equipas possam focar-se na análise em vez da manipulação manual de dados.

O alojamento próprio do Faraday no seu VPS garante que descobertas de segurança sensíveis e trilhos de auditoria permanecem sob o seu controlo total — cumprindo requisitos rigorosos de conformidade para o tratamento de dados de vulnerabilidade ao mesmo tempo que oferece capacidades empresariais sem os custos recorrentes de plataformas baseadas na cloud.