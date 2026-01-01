Implemente Faraday com instalação de um clique.
Plataforma de gestão de vulnerabilidades de código aberto que centraliza as descobertas de segurança e agiliza a remediação para equipas de segurança.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Faraday
O Faraday é uma plataforma de gestão de vulnerabilidades de nível empresarial que oferece às equipas de segurança um espaço de trabalho unificado para descobrir, monitorizar e remediar vulnerabilidades em toda a sua infraestrutura. Integra-se com mais de 80 ferramentas de segurança, importando e normalizando automaticamente os dados de análise de vários scanners e frameworks de teste para que as equipas possam focar-se na análise em vez da manipulação manual de dados.
O alojamento próprio do Faraday no seu VPS garante que descobertas de segurança sensíveis e trilhos de auditoria permanecem sob o seu controlo total — cumprindo requisitos rigorosos de conformidade para o tratamento de dados de vulnerabilidade ao mesmo tempo que oferece capacidades empresariais sem os custos recorrentes de plataformas baseadas na cloud.
Principais características de Faraday
Mais de 80 Integrações de Ferramentas
Importa automaticamente e normaliza dados de vulnerabilidade de scanners padrão da indústria e frameworks de teste, eliminando a agregação manual de dados.
Colaboração em Equipa
Espaços de trabalho multiutilizador com controlo de acesso baseado em funções permitem que as equipas de segurança colaborem em avaliações e acompanhem a responsabilidade pela remediação em tempo real.
Priorização de risco
O motor de pontuação e priorização de riscos integrado ajuda as equipas a focar os esforços de remediação nas vulnerabilidades que representam a maior ameaça real.
Relatórios de Conformidade
Modelos de relatório personalizados e registos de auditoria ajudam os responsáveis pela conformidade a demonstrar melhorias na postura de segurança e a satisfazer os requisitos regulamentares.
API RESTful
Uma API REST completa permite a integração com pipelines de CI/CD e ferramentas SIEM, permitindo que as equipas DevSecOps automatizem o rastreamento de vulnerabilidades em todo o SDLC.
Por que executar Faraday na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.