Implemente o Chibisafe com instalação de um clique.
Cofre de ficheiros de código aberto extremamente rápido para carregar, partilhar e gerir ficheiros, fotos e documentos com ligações partilháveis.
Escolha um plano VPS para Chibisafe
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Chibisafe
Chibisafe é um cofre de ficheiros autoalojado escrito em TypeScript que torna a partilha de ficheiros fácil. Carregue o que quiser — fotos, vídeos, documentos, fragmentos de código — e receba uma ligação partilhável instantânea. Carregamentos em blocos garantem que ficheiros grandes são transferidos de forma fiável mesmo em ligações mais lentas, enquanto uma galeria de mosaico limpa lhe permite navegar pelos seus conteúdos multimédia visualmente.
Ao contrário dos serviços de partilha de ficheiros alojados, o autoalojamento do Chibisafe dá-lhe controlo total sobre o armazenamento, políticas de acesso e gestão de utilizadores. Execute-o em modo público para carregamentos abertos, modo de contas de utilizador para utilizadores registados, ou modo apenas por convite para equipas privadas — tudo configurável a partir do painel de administração integrado sem tocar em ficheiros de configuração.
Principais características de Chibisafe
Carregamentos de Ficheiros em Blocos
Divide automaticamente ficheiros grandes em blocos para garantir transferências fiáveis mesmo em ligações instáveis, sem um limite prático para o tamanho do ficheiro.
Álbuns e Galerias
Organize os carregamentos em álbuns com links de galeria partilháveis para distribuir coleções de fotos ou pacotes de documentos num único URL.
Encurtador de URL Integrado
Encurte qualquer URL externo juntamente com o alojamento de ficheiros, consolidando todas as necessidades de partilha num único serviço autoalojado.
ShareX e Suporte iOS
A configuração nativa do ShareX e um atalho iOS permitem carregar capturas de ecrã e ficheiros a partir do computador ou dispositivo móvel em segundos.
Controlo de Acesso Flexível
Alterne entre o modo público, contas de utilizador ou apenas por convite para controlar com precisão quem pode carregar para a sua instância.
Por que executar Chibisafe na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.