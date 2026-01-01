Chibisafe é um cofre de ficheiros autoalojado escrito em TypeScript que torna a partilha de ficheiros fácil. Carregue o que quiser — fotos, vídeos, documentos, fragmentos de código — e receba uma ligação partilhável instantânea. Carregamentos em blocos garantem que ficheiros grandes são transferidos de forma fiável mesmo em ligações mais lentas, enquanto uma galeria de mosaico limpa lhe permite navegar pelos seus conteúdos multimédia visualmente.

Ao contrário dos serviços de partilha de ficheiros alojados, o autoalojamento do Chibisafe dá-lhe controlo total sobre o armazenamento, políticas de acesso e gestão de utilizadores. Execute-o em modo público para carregamentos abertos, modo de contas de utilizador para utilizadores registados, ou modo apenas por convite para equipas privadas — tudo configurável a partir do painel de administração integrado sem tocar em ficheiros de configuração.