Locust é uma ferramenta de teste de carga de código aberto baseada em Python que permite às equipas de engenharia definir o comportamento do utilizador em código Python simples e reproduzir milhões de pedidos simultâneos contra qualquer alvo HTTP ou de protocolo personalizado. Ao contrário das ferramentas que priorizam a interface gráfica, os cenários do Locust são scripts com controlo de versão, tornando os testes fáceis de rever, parametrizar e integrar em pipelines de CI/CD.

A interface web integrada mostra o débito em tempo real, percentis de tempo de resposta e taxas de erro à medida que os testes são executados, e permite aumentar ou diminuir o número de utilizadores em tempo real sem reiniciar. A auto-hospedagem do Locust no seu VPS mantém o tráfego de teste e as credenciais fora da infraestrutura SaaS de terceiros e permite co-localizar o gerador de carga perto do sistema alvo para minimizar a latência artificial da rede.