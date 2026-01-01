Implemente o Locust com instalação de um clique.
Framework de teste de carga Python programável para simular utilizadores concorrentes com um painel web em tempo real.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Locust
Locust é uma ferramenta de teste de carga de código aberto baseada em Python que permite às equipas de engenharia definir o comportamento do utilizador em código Python simples e reproduzir milhões de pedidos simultâneos contra qualquer alvo HTTP ou de protocolo personalizado. Ao contrário das ferramentas que priorizam a interface gráfica, os cenários do Locust são scripts com controlo de versão, tornando os testes fáceis de rever, parametrizar e integrar em pipelines de CI/CD.
A interface web integrada mostra o débito em tempo real, percentis de tempo de resposta e taxas de erro à medida que os testes são executados, e permite aumentar ou diminuir o número de utilizadores em tempo real sem reiniciar. A auto-hospedagem do Locust no seu VPS mantém o tráfego de teste e as credenciais fora da infraestrutura SaaS de terceiros e permite co-localizar o gerador de carga perto do sistema alvo para minimizar a latência artificial da rede.
Principais características de Locust
Ficheiros Locust em Python
Escreva cenários de teste como classes Python simples com acesso total à biblioteca padrão e a pacotes de terceiros, permitindo o controlo de versões e a integração de CI.
Painel de Controlo Web em Tempo Real
Monitorize os pedidos por segundo, os percentis de tempo de resposta e as taxas de falha em direto no seu navegador, e ajuste as contagens de utilizadores concorrentes sem parar o teste.
Geração de Carga Distribuída
Adicione nós de trabalho para coordenar a carga de várias máquinas, escalando para milhões de utilizadores concorrentes com estatísticas agregadas recolhidas centralmente.
Apoio a Qualquer Protocolo
Teste APIs REST, WebSockets, gRPC e protocolos TCP personalizados estendendo a classe base User com qualquer biblioteca Python.
Modo CI headless
Executar testes não interativamente com limiares configuráveis de sucesso/falha nas taxas de falha e latência para controlar automaticamente as implementações no pipeline.
Por que executar Locust na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.