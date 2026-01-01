O PicoShare é um serviço de partilha de ficheiros de código aberto e minimalista, concebido para fazer uma coisa bem: carregar um ficheiro e partilhar um link de download direto. Ao contrário das plataformas completas de armazenamento na cloud, o PicoShare não tem hierarquia de pastas, nem contas multiutilizador, nem quotas de armazenamento — apenas uma única palavra-passe partilhada que protege a interface de administração e um URL público limpo para cada ficheiro que partilha. Os links podem ser configurados para expirar após um período de tempo configurável ou um número de downloads, e os links de carregamento de convidados permitem que contribuidores externos enviem ficheiros para o seu servidor sem uma conta.

O autoalojamento do PicoShare no seu VPS significa que os ficheiros partilhados são armazenados na sua própria infraestrutura, sem plataforma de terceiros entre si e os seus destinatários, e sem ficheiro rejeitado por ser demasiado grande.