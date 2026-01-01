Implemente o PicoShare com instalação de um clique.
Partilha de ficheiros autoalojada minimalista com links que expiram, carregamentos de convidados e sem limites de tamanho de ficheiro.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.
O que pode criar com PicoShare
O PicoShare é um serviço de partilha de ficheiros de código aberto e minimalista, concebido para fazer uma coisa bem: carregar um ficheiro e partilhar um link de download direto. Ao contrário das plataformas completas de armazenamento na cloud, o PicoShare não tem hierarquia de pastas, nem contas multiutilizador, nem quotas de armazenamento — apenas uma única palavra-passe partilhada que protege a interface de administração e um URL público limpo para cada ficheiro que partilha. Os links podem ser configurados para expirar após um período de tempo configurável ou um número de downloads, e os links de carregamento de convidados permitem que contribuidores externos enviem ficheiros para o seu servidor sem uma conta.
O autoalojamento do PicoShare no seu VPS significa que os ficheiros partilhados são armazenados na sua própria infraestrutura, sem plataforma de terceiros entre si e os seus destinatários, e sem ficheiro rejeitado por ser demasiado grande.
Principais características de PicoShare
Links de partilha com validade
Defina que os links expirem após um período de tempo específico ou um número de transferências, para que os ficheiros partilhados sejam automaticamente removidos assim que tiverem cumprido o seu propósito.
Ligações para carregamento de convidados
Gere ligações de carregamento únicas ou reutilizáveis para que colaboradores externos possam enviar ficheiros para o seu servidor sem criar uma conta ou ver os seus outros ficheiros.
Sem limites de tamanho de ficheiro
O PicoShare não impõe restrições ao tamanho ou tipo de ficheiro, para que possa partilhar vídeos grandes, imagens de disco ou arquivos que os serviços na nuvem rejeitariam.
Zero dependências externas
O SQLite armazena todos os metadados localmente – sem servidor de base de dados, sem Redis, sem workers em segundo plano – tornando toda a implementação um único contentor.
URLs de transferência diretas
Cada ficheiro partilhado obtém um URL de download direto limpo e permanente para que os destinatários descarreguem sem navegar numa interface web ou iniciar sessão.
Por que executar PicoShare na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Localização recomendada do servidor:
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Garantia de reembolso de 30 dias
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