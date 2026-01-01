O Spliit é uma alternativa autoalojada ao Splitwise que permite a grupos de amigos, colegas de casa ou viajantes registar despesas partilhadas e calcular quem deve o quê. Crie um grupo, adicione despesas à medida que acontecem, e o Spliit calcula os saldos automaticamente — não é necessária uma conta para os participantes, basta partilhar uma ligação.

Autoalojar o Spliit significa que os seus dados financeiros — quem gastou o quê, com quem e em quê — nunca vão para um servidor de terceiros nem são usados para publicidade. Não existem níveis de subscrição, funcionalidades premium bloqueadas, nem preocupações com a portabilidade de dados: a sua instância, os seus dados, o seu controlo.