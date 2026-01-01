Implemente Spliit com um clique.
Aplicação gratuita e de código aberto para partilha de despesas em grupo – para acompanhar os custos partilhados e acertar as contas sem subscrições.
Escolha um plano VPS para Spliit
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Spliit
O Spliit é uma alternativa autoalojada ao Splitwise que permite a grupos de amigos, colegas de casa ou viajantes registar despesas partilhadas e calcular quem deve o quê. Crie um grupo, adicione despesas à medida que acontecem, e o Spliit calcula os saldos automaticamente — não é necessária uma conta para os participantes, basta partilhar uma ligação.
Autoalojar o Spliit significa que os seus dados financeiros — quem gastou o quê, com quem e em quê — nunca vão para um servidor de terceiros nem são usados para publicidade. Não existem níveis de subscrição, funcionalidades premium bloqueadas, nem preocupações com a portabilidade de dados: a sua instância, os seus dados, o seu controlo.
Principais características de Spliit
Não é necessária uma conta
Partilhe um link de grupo e qualquer pessoa pode adicionar ou ver despesas imediatamente — não é necessário registo ou verificação de email para os participantes.
Cálculo automático de saldo
A Spliit calcula quem deve a quem após cada despesa, minimizando o número de transações necessárias para liquidar um grupo.
Digitalização de recibos
Fotografe um recibo e o Spliit extrai o valor automaticamente, acelerando o registo de despesas sem digitação manual.
Divisão desigual de despesas
Divida os custos por valores exatos, percentagens ou quotas – não apenas igualmente – para situações em que uma pessoa utiliza mais do que as outras.
Categorias de despesas e pesquisa
Categorize as despesas por categoria e filtre o histórico para encontrar rapidamente qualquer transação em grupos de longa duração.
Por que executar Spliit na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.