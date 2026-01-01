O Grafana Tempo é um backend de rastreamento distribuído de alta escala, projetado para ingerir rastreamentos de OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin e outras fontes, sem exigir infraestrutura complexa. Ao contrário dos armazenamentos de rastreamento que dependem de Elasticsearch ou Cassandra, o Tempo armazena dados de rastreamento em armazenamento de objetos, tornando-o económico em larga escala. Integra-se nativamente com o Grafana para permitir que os engenheiros saltem de uma métrica do Prometheus ou de uma linha de log do Loki diretamente para o rastreamento correspondente.

Este modelo agrupa o Tempo com o Grafana Alloy como o coletor OpenTelemetry, Prometheus para métricas e Grafana como a camada de visualização – oferecendo-lhe uma pilha de rastreamento distribuído autocontida que possui e controla totalmente no seu VPS.