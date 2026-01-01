Implemente Grafana Tempo com instalação de um clique.
Backend de rastreamento distribuído de código aberto compatível com OpenTelemetry, Jaeger e Zipkin, com visualização Grafana integrada.
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O que pode criar com Grafana Tempo
O Grafana Tempo é um backend de rastreamento distribuído de alta escala, projetado para ingerir rastreamentos de OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin e outras fontes, sem exigir infraestrutura complexa. Ao contrário dos armazenamentos de rastreamento que dependem de Elasticsearch ou Cassandra, o Tempo armazena dados de rastreamento em armazenamento de objetos, tornando-o económico em larga escala. Integra-se nativamente com o Grafana para permitir que os engenheiros saltem de uma métrica do Prometheus ou de uma linha de log do Loki diretamente para o rastreamento correspondente.
Este modelo agrupa o Tempo com o Grafana Alloy como o coletor OpenTelemetry, Prometheus para métricas e Grafana como a camada de visualização – oferecendo-lhe uma pilha de rastreamento distribuído autocontida que possui e controla totalmente no seu VPS.
Principais características de Grafana Tempo
OpenTelemetry nativo
Aceita rastreios via OTLP gRPC e HTTP, Jaeger e Zipkin, para que qualquer aplicação instrumentada possa enviar dados sem SDKs específicos do fornecedor.
Métricas de Traces
Gera automaticamente métricas RED (taxa, erros, duração) a partir de dados de span através do gerador de métricas, preenchendo o Prometheus com informações ao nível do serviço sem instrumentação adicional.
Integração com Grafana
A fonte de dados Grafana pré-configurada permite saltar de qualquer métrica ou linha de registo para o rastreio correlacionado com um clique, acelerando a análise da causa raiz.
Linguagem de Consulta TraceQL
Uma linguagem de consulta desenvolvida para o efeito permite filtrar e agregar rastreios por serviço, duração, estado de erro e atributos de span com uma precisão que a pesquisa ad-hoc não consegue igualar.
Armazenamento Económico
Armazena dados de rastreio em disco local sem exigir Elasticsearch ou Cassandra, mantendo a infraestrutura simples e os custos operacionais previsíveis.
Visualização do Gráfico de Serviços
Deriva mapas de dependência de serviço a partir de dados de rastreamento e apresenta-os no Grafana, dando às equipas uma vista sempre atualizada da comunicação entre serviços e da latência.
Por que executar Grafana Tempo na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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