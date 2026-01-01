Implemente o PdfDing com instalação de um clique.
Gestor de PDF autoalojado com visualização no navegador, anotação e sincronização da posição de leitura entre dispositivos.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com PdfDing
O PdfDing é um gestor e visualizador de PDF autoalojado que memoriza a sua posição de leitura em todos os dispositivos, para que possa começar a ler num computador de secretária e continuar num telemóvel sem perder o seu lugar. Os ficheiros são organizados em espaços de trabalho e coleções com etiquetagem multinível, marcação com estrela e arquivamento. O visualizador baseado em navegador permite-lhe anotar, realçar, adicionar texto, desenhar e assinar documentos — com todas as anotações armazenadas no servidor e sincronizadas em todos os dispositivos.
Autoalojar o PdfDing no seu próprio VPS mantém a sua biblioteca de documentos privada: nenhum ficheiro carregado para um serviço na cloud, nenhuma análise de utilização e controlo total sobre quem pode aceder à sua instância. O início de sessão único OIDC opcional, a autenticação de dois fatores e os controlos de acesso por link tornam-no prático tanto para uso pessoal como para pequenas equipas.
Principais características de PdfDing
Sincronização entre dispositivos
A posição de leitura, as anotações e as assinaturas digitais sincronizam-se em todos os dispositivos para que nunca perca o lugar ao alternar entre computador e telemóvel.
Anotação e edição
Adicione texto, destaques, desenhos e comentários diretamente no navegador – sem necessidade de ferramentas de terceiros – com anotações armazenadas no lado do servidor.
Coleções e marcação
Organize PDFs em espaços de trabalho e coleções com etiquetas multinível, favoritos e arquivamento para uma biblioteca pessoal ou de equipa estruturada.
Assinaturas Digitais
Assine documentos no navegador e tenha as assinaturas sincronizadas e preservadas em todos os seus dispositivos, sem instalar qualquer software de desktop.
SSO e autenticação de dois fatores
Integre-se com qualquer fornecedor OIDC para início de sessão único e proteja as contas com autenticação de dois fatores por TOTP ou chave de hardware WebAuthn.
Ligações partilháveis
Gerar ligações de partilha com controlo de acesso e códigos QR para PDFs individuais, facilitando a partilha de documentos sem conceder acesso total à conta.
Por que executar PdfDing na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion