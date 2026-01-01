O PdfDing é um gestor e visualizador de PDF autoalojado que memoriza a sua posição de leitura em todos os dispositivos, para que possa começar a ler num computador de secretária e continuar num telemóvel sem perder o seu lugar. Os ficheiros são organizados em espaços de trabalho e coleções com etiquetagem multinível, marcação com estrela e arquivamento. O visualizador baseado em navegador permite-lhe anotar, realçar, adicionar texto, desenhar e assinar documentos — com todas as anotações armazenadas no servidor e sincronizadas em todos os dispositivos.

Autoalojar o PdfDing no seu próprio VPS mantém a sua biblioteca de documentos privada: nenhum ficheiro carregado para um serviço na cloud, nenhuma análise de utilização e controlo total sobre quem pode aceder à sua instância. O início de sessão único OIDC opcional, a autenticação de dois fatores e os controlos de acesso por link tornam-no prático tanto para uso pessoal como para pequenas equipas.