Remark42 é um motor de comentários leve e de código aberto para blogs e websites, concebido como uma alternativa que respeita a privacidade ao Disqus, Facebook Comments e outras plataformas de comentários comerciais. Escrito em Go para um baixo consumo de memória e alta concorrência, integra-se através de um único snippet JavaScript em qualquer website — HTML estático, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js ou qualquer outro framework — para adicionar discussões encadeadas sem rastrear visitantes ou exibir anúncios.

O autoalojamento do Remark42 no seu VPS mantém cada comentário, voto e conta do leitor dentro da sua infraestrutura, em vez de serem extraídos por um SaaS de terceiros para dados de publicidade. A stack compacta executa-se num único contentor com armazenamento BoltDB incorporado — sem necessidade de base de dados ou cache separadas.