Implemente o Remark42 com instalação de um clique.
Motor de comentários de código aberto focado na privacidade para blogs e websites – uma alternativa leve e autoalojada ao Disqus.
Escolha um plano VPS para Remark42
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Remark42
Remark42 é um motor de comentários leve e de código aberto para blogs e websites, concebido como uma alternativa que respeita a privacidade ao Disqus, Facebook Comments e outras plataformas de comentários comerciais. Escrito em Go para um baixo consumo de memória e alta concorrência, integra-se através de um único snippet JavaScript em qualquer website — HTML estático, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js ou qualquer outro framework — para adicionar discussões encadeadas sem rastrear visitantes ou exibir anúncios.
O autoalojamento do Remark42 no seu VPS mantém cada comentário, voto e conta do leitor dentro da sua infraestrutura, em vez de serem extraídos por um SaaS de terceiros para dados de publicidade. A stack compacta executa-se num único contentor com armazenamento BoltDB incorporado — sem necessidade de base de dados ou cache separadas.
Principais características de Remark42
Incorporação fácil
Adicione um único snippet JavaScript em qualquer site para adicionar comentários encadeados — funciona com sites estáticos, blogs e qualquer framework que permita HTML personalizado.
OAuth Multi-fornecedor
Os visitantes iniciam sessão com Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, ou através de autenticação anónima ou por link de e-mail.
Prioridade na privacidade
Sem pixels de monitorização, sem cookies de terceiros, sem criação de perfis comportamentais – o Remark42 armazena apenas o que é necessário para exibir comentários e notificações.
Markdown e encadeamento
Suporte completo para Markdown, incluindo blocos de código, respostas aninhadas, votação e edição/eliminação com janelas de tempo configuráveis.
Ferramentas de moderação
Ferramentas de administração integradas para moderação em massa, bloqueio de IP, filtragem de linguagem ofensiva, pesquisa de comentários e notificações por email/Telegram de novos comentários.
Backup e exportar
Armazenamento BoltDB compacto com cópias de segurança diárias automáticas, importador para comentários Disqus e WordPress, e exportação JSON para migração.
Por que executar Remark42 na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Apache Answer
Plataforma de perguntas e respostas de código aberto para partilha de conhecimento em equipa e criação de comunidade