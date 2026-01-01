Implemente Apache ShenYu com instalação de um clique.
Gateway de API nativo Java de alto desempenho para proxy de serviço, conversão de protocolo e governação de API em escala.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Apache ShenYu
O Apache ShenYu é um gateway API de código aberto, nativo de Java, construído para ambientes de microsserviços que exigem alto débito e baixa latência. Atua como um ponto de entrada unificado para encaminhamento, conversão de protocolo e governação de tráfego em serviços construídos sobre Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket e outros. Uma arquitetura de plugin de troca a quente permite ativar ou desativar políticas de controlo de tráfego – limitação de taxa, autenticação, WAF, disjuntor – sem reiniciar o gateway.
A consola de administração incluída oferece à sua equipa visibilidade em tempo real e controlo dinâmico sobre regras de encaminhamento, seletores e permissões de sistema através de um painel de controlo baseado em navegador. Alojar o ShenYu no seu próprio VPS mantém o tráfego API dentro da sua infraestrutura, elimina os custos de saída de dados da cloud por pedido, e permite-lhe aplicar políticas de governação sem depender de um serviço de gateway API gerido.
Principais características de Apache ShenYu
Plugins de troca a quente
Pode ativar, desativar ou reconfigurar plugins de tráfego – limitação de taxa, autenticação, WAF e muito mais – em tempo de execução, sem reiniciar o gateway ou interromper o tráfego em tempo real.
Suporte multiprotocolo
Pedidos de proxy através de Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket e MQTT a partir de um único ponto de entrada de gateway.
Controlo de tráfego dinâmico
Defina seletores de encaminhamento e regras através da interface de administração que entram em vigor imediatamente, dando às equipas de operações controlo granular sobre qual servidor a montante recebe cada pedido.
Observabilidade integrada
O rastreamento distribuído, a exportação de métricas e as integrações de registo estruturado proporcionam visibilidade de ponta a ponta sobre a latência da API e as taxas de erro em todos os serviços com proxy.
OAuth 2.0 e autenticação JWT
Proteja as APIs com OAuth 2.0, validação de token JWT ou verificação de assinatura personalizada na camada de gateway antes que os pedidos cheguem aos seus serviços de backend.
Por que executar Apache ShenYu na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
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