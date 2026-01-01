O Apache ShenYu é um gateway API de código aberto, nativo de Java, construído para ambientes de microsserviços que exigem alto débito e baixa latência. Atua como um ponto de entrada unificado para encaminhamento, conversão de protocolo e governação de tráfego em serviços construídos sobre Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket e outros. Uma arquitetura de plugin de troca a quente permite ativar ou desativar políticas de controlo de tráfego – limitação de taxa, autenticação, WAF, disjuntor – sem reiniciar o gateway.

A consola de administração incluída oferece à sua equipa visibilidade em tempo real e controlo dinâmico sobre regras de encaminhamento, seletores e permissões de sistema através de um painel de controlo baseado em navegador. Alojar o ShenYu no seu próprio VPS mantém o tráfego API dentro da sua infraestrutura, elimina os custos de saída de dados da cloud por pedido, e permite-lhe aplicar políticas de governação sem depender de um serviço de gateway API gerido.