Implemente o Gatus com instalação de um clique.
Página de estado orientada para programadores com monitorização multiprotocolo automatizada, alertas condicionais e dashboards de tempo de atividade em tempo real.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Gatus
O Gatus é uma ferramenta de monitorização de tempo de atividade e página de estado focada no programador que monitoriza o estado de APIs HTTP, serviços TCP, registos DNS, alvos ICMP, anfitriões SSH, pontos de extremidade gRPC e certificados SSL a partir de uma configuração YAML declarativa. Avalia condições — códigos de estado, tempos de resposta, conteúdo do corpo e expiração de certificado — e apresenta um painel de controlo em tempo real com percentagens históricas de tempo de atividade para cada ponto de extremidade.
Hospedar o Gatus no seu próprio VPS mantém a sua infraestrutura de monitorização independente dos serviços que monitoriza, elimina as taxas SaaS por verificação e permite-lhe encaminhar alertas através de mais de 40 integrações — incluindo Slack, Discord, PagerDuty e Telegram — sem que os seus dados de monitorização saiam do seu ambiente.
Principais características de Gatus
Monitorização multi-protocolo
Monitorize HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC e a expiração de certificados SSL a partir de uma única configuração YAML – sem necessidade de agentes ou código adicional.
Alerta Condicional
Defina condições de alerta precisas em códigos de estado, tempos de resposta, campos do corpo JSON e expiração de certificado, com mais de 40 integrações, incluindo Slack e PagerDuty.
Métricas Prometheus
Exponha a saúde e a latência do endpoint através de um endpoint /metrics para integração direta com o Grafana e a sua stack de observabilidade existente.
Emblemas incorporáveis
Gerar crachás SVG de tempo de atividade e tempo de resposta para incorporar em READMEs do GitHub, sites de documentação ou páginas de estado públicas.
Janelas de manutenção
Agende períodos de inatividade para suprimir alertas falsos durante implementações, manutenção ou interrupções conhecidas, sem alterar as regras de alerta.
Por que executar Gatus na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.