O Gatus é uma ferramenta de monitorização de tempo de atividade e página de estado focada no programador que monitoriza o estado de APIs HTTP, serviços TCP, registos DNS, alvos ICMP, anfitriões SSH, pontos de extremidade gRPC e certificados SSL a partir de uma configuração YAML declarativa. Avalia condições — códigos de estado, tempos de resposta, conteúdo do corpo e expiração de certificado — e apresenta um painel de controlo em tempo real com percentagens históricas de tempo de atividade para cada ponto de extremidade.

Hospedar o Gatus no seu próprio VPS mantém a sua infraestrutura de monitorização independente dos serviços que monitoriza, elimina as taxas SaaS por verificação e permite-lhe encaminhar alertas através de mais de 40 integrações — incluindo Slack, Discord, PagerDuty e Telegram — sem que os seus dados de monitorização saiam do seu ambiente.