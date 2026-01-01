O Ant Media Server Community Edition é um motor de streaming de código aberto construído para vídeo ao vivo de latência ultrabaixa. Aceita ingestão via RTMP, SRT e WebRTC, e entrega streams aos espectadores através de WebRTC (~0,5 s de latência), HLS, CMAF LL-HLS, DASH e RTSP — tudo a partir de um único servidor. Um painel de administração integrado permite gerir streams, configurar aplicações e monitorizar ligações sem ferramentas externas.

O autoalojamento no seu próprio VPS significa que não há taxas por stream, sem restrições de plataformas de terceiros e total propriedade dos seus dados de audiência. Quer esteja a construir uma plataforma de telessaúde, uma sala de aula de e-learning, um leilão ao vivo ou uma transmissão desportiva, o Ant Media Server oferece-lhe uma base pronta para produção que controla totalmente.