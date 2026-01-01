Implemente o Ant Media Server CE com instalação de um clique.
Servidor de multimédia de código aberto que oferece streaming WebRTC, RTMP, SRT e HLS com latência inferior a um segundo, e um painel de administração integrado.
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O que pode criar com Ant Media Server CE
O Ant Media Server Community Edition é um motor de streaming de código aberto construído para vídeo ao vivo de latência ultrabaixa. Aceita ingestão via RTMP, SRT e WebRTC, e entrega streams aos espectadores através de WebRTC (~0,5 s de latência), HLS, CMAF LL-HLS, DASH e RTSP — tudo a partir de um único servidor. Um painel de administração integrado permite gerir streams, configurar aplicações e monitorizar ligações sem ferramentas externas.
O autoalojamento no seu próprio VPS significa que não há taxas por stream, sem restrições de plataformas de terceiros e total propriedade dos seus dados de audiência. Quer esteja a construir uma plataforma de telessaúde, uma sala de aula de e-learning, um leilão ao vivo ou uma transmissão desportiva, o Ant Media Server oferece-lhe uma base pronta para produção que controla totalmente.
Principais características de Ant Media Server CE
WebRTC de latência ultrabaixa
Capturar e reproduzir transmissões com uma latência de ponta a ponta inferior a 0,5 segundos através de WebRTC, permitindo experiências de vídeo interativas em tempo real.
Ingestão multi-protocolo
Aceitar transmissões em direto de OBS, FFmpeg, câmaras IP e qualquer fonte compatível com RTMP, SRT ou WebRTC, sem configuração adicional.
HLS e entrega CMAF
Sirva streams através de HLS padrão e CMAF LL-HLS para que os espectadores em qualquer dispositivo ou CDN possam assistir sem plugins.
Painel de administração integrado
Gerir aplicações de transmissão, inspecionar sessões em direto e configurar as definições do servidor através da consola web integrada na porta 5080.
Gravação e VOD
Grave automaticamente transmissões em direto para MP4 ou HLS e sirva-as como conteúdo a pedido a partir do mesmo servidor.
Por que executar Ant Media Server CE na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.