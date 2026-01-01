Implemente o PowerDNS-Admin com um clique.
Interface web moderna para gerir zonas PowerDNS, registos, utilizadores e controlo de acesso a partir de um único painel.
Escolha um plano VPS para PowerDNS-Admin
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com PowerDNS-Admin
O PowerDNS-Admin é uma interface web de código aberto para o servidor DNS autoritativo PowerDNS, fornecendo uma interface de utilizador amigável para gerir zonas DNS de encaminhamento e inversas, registos, modelos e chaves DNSSEC sem editar ficheiros de configuração ou criar chamadas API manualmente. Suporta controlo de acesso baseado em funções, permissões por zona, registo de atividade e autenticação através de LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) e contas locais integradas com autenticação de dois fatores opcional.
Este modelo agrupa o PowerDNS-Admin juntamente com um servidor autoritativo PowerDNS e um backend MariaDB, para que obtenha uma pilha de alojamento DNS totalmente integrada no seu próprio VPS. O autoalojamento coloca os seus nameservers, dados de zona e API DNS inteiramente numa infraestrutura que controla, sem taxas por zona e sem um fornecedor DNS de terceiros envolvido.
Principais características de PowerDNS-Admin
UI de gestão de zona
Crie, edite e elimine zonas e registos DNS diretos e inversos através de um painel de controlo web limpo, em vez de editar ficheiros de zona ou chamar APIs brutas.
Servidor PowerDNS incluído
Inclui um servidor autoritativo PowerDNS pronto a usar com a API HTTP ativada e pré-configurado para a interface de administração, para que a pilha esteja operacional de imediato.
Controlo de acesso baseado em funções
Atribua administradores, operadores e utilizadores a nível de zona com permissões granulares por zona para que as equipas possam gerir o DNS sem partilhar uma conta de superadministrador.
Autenticação Empresarial
Integre-se com sistemas de identidade existentes com LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), e autenticação de dois fatores TOTP opcional para contas locais.
Registo de atividades e auditoria
Cada alteração de zona e registo é registada com o utilizador responsável, proporcionando-lhe um registo de auditoria completo para conformidade e resolução de incidentes.
Modelos de zona e IDN
Modelos de zona reutilizáveis aceleram a integração de novos domínios, enquanto o suporte completo a IDN e Punycode abrange nomes de domínio internacionalizados sem conversão manual.
Por que executar PowerDNS-Admin na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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