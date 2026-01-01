O PowerDNS-Admin é uma interface web de código aberto para o servidor DNS autoritativo PowerDNS, fornecendo uma interface de utilizador amigável para gerir zonas DNS de encaminhamento e inversas, registos, modelos e chaves DNSSEC sem editar ficheiros de configuração ou criar chamadas API manualmente. Suporta controlo de acesso baseado em funções, permissões por zona, registo de atividade e autenticação através de LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) e contas locais integradas com autenticação de dois fatores opcional.

Este modelo agrupa o PowerDNS-Admin juntamente com um servidor autoritativo PowerDNS e um backend MariaDB, para que obtenha uma pilha de alojamento DNS totalmente integrada no seu próprio VPS. O autoalojamento coloca os seus nameservers, dados de zona e API DNS inteiramente numa infraestrutura que controla, sem taxas por zona e sem um fornecedor DNS de terceiros envolvido.