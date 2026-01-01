Isso é um servidor de comentários leve e autoalojado, concebido como uma alternativa que respeita a privacidade ao Disqus e serviços de terceiros semelhantes. Armazena todos os comentários numa base de dados SQLite no seu próprio servidor, eliminando pixels de rastreamento de terceiros e dependências externas de JavaScript dos navegadores dos visitantes do seu website.

Ao contrário dos serviços de comentários na cloud que monetizam os dados dos utilizadores, o Isso mantém os comentários dos seus leitores na infraestrutura que possui. Suporta formatação Markdown, encadeamento de comentários, notificações por email, filas de moderação e uma interface de administração integrada — tudo o que é necessário para uma configuração de comentários profissional, sem os compromissos de privacidade dos serviços alojados.