Implemente Isso com instalação de um clique.
Servidor de comentários leve e autoalojado para blogs e sites estáticos, livre de rastreamento de terceiros.
Escolha um plano VPS para Isso
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Isso
Isso é um servidor de comentários leve e autoalojado, concebido como uma alternativa que respeita a privacidade ao Disqus e serviços de terceiros semelhantes. Armazena todos os comentários numa base de dados SQLite no seu próprio servidor, eliminando pixels de rastreamento de terceiros e dependências externas de JavaScript dos navegadores dos visitantes do seu website.
Ao contrário dos serviços de comentários na cloud que monetizam os dados dos utilizadores, o Isso mantém os comentários dos seus leitores na infraestrutura que possui. Suporta formatação Markdown, encadeamento de comentários, notificações por email, filas de moderação e uma interface de administração integrada — tudo o que é necessário para uma configuração de comentários profissional, sem os compromissos de privacidade dos serviços alojados.
Principais características de Isso
Privacidade de raiz
Todos os comentários são armazenados na sua própria base de dados SQLite, sem scripts de rastreamento ou análises de terceiros injetados nos navegadores dos seus visitantes.
Markdown em comentários
Os leitores podem formatar os seus comentários com Markdown, incluindo negrito, itálico, links e blocos de código, sem qualquer configuração adicional.
Notificações de email
Receba alertas por email para novos comentários e respostas via SMTP, mantendo-o informado sem exigir que os leitores criem contas.
Moderação de comentários
Reter comentários numa fila de moderação antes de publicar, com aprovação automática opcional para endereços de email previamente verificados.
Interface web de administração
A interface de administração integrada e protegida por palavra-passe permite aprovar, editar ou eliminar qualquer comentário sem tocar diretamente na base de dados.
Por que executar Isso na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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