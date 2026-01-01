Implemente o COPS com instalação de um clique.
Servidor PHP OPDS e HTML leve para a sua biblioteca de ebooks Calibre, otimizado para alojamento partilhado e configurações de baixos recursos.
Escolha um plano VPS para COPS
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com COPS
COPS (Calibre OPDS PHP Server) é uma alternativa rápida e apenas de leitura ao servidor de conteúdo Calibre integrado. Expõe uma biblioteca Calibre existente — o ficheiro padrão
metadata.db — através de uma interface HTML simples para navegadores e um feed OPDS para leitores de ebooks como Moon+ Reader, KyBook, Aldiko e Marvin. Como funciona em PHP puro, sem base de dados própria, mantém-se responsivo em hardware modesto e inicia em segundos.
O autoalojamento de COPS num VPS oferece aos leitores de ebooks móveis um ponto de acesso rápido ao catálogo sem manter uma instância de desktop do Calibre em execução, e combina naturalmente com o Calibre-Web para utilizadores que desejam um catálogo público apenas de leitura, separado da sua interface de gestão completa.
Principais características de COPS
Fluxo OPDS nativo
Catálogo OPDS 1.1 integrado para que as aplicações de leitura móveis possam navegar, pesquisar e descarregar da sua biblioteca Calibre, prontas a usar.
Lê o metadata.db do Calibre
Aponta diretamente para a mesma base de dados SQLite que o Calibre utiliza – sem importação, sem duplicação de biblioteca, sem passo de sincronização.
Pegada leve
PHP puro sem base de dados externa, para que se mantenha rápido em planos VPS pequenos e lide com bibliotecas com milhares de títulos.
Leitor no navegador
Lê ficheiros EPUB diretamente no navegador através do Monocle, para que os utilizadores possam experimentar livros sem descarregar primeiro.
Temas personalizados e configuração
Ajustável por instância através de
local.php – escolha um tema, defina o tamanho da página, restrinja o acesso ou exponha várias bases de dados de uma só vez.
Por que executar COPS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.