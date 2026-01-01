COPS (Calibre OPDS PHP Server) é uma alternativa rápida e apenas de leitura ao servidor de conteúdo Calibre integrado. Expõe uma biblioteca Calibre existente — o ficheiro padrão metadata.db — através de uma interface HTML simples para navegadores e um feed OPDS para leitores de ebooks como Moon+ Reader, KyBook, Aldiko e Marvin. Como funciona em PHP puro, sem base de dados própria, mantém-se responsivo em hardware modesto e inicia em segundos.

O autoalojamento de COPS num VPS oferece aos leitores de ebooks móveis um ponto de acesso rápido ao catálogo sem manter uma instância de desktop do Calibre em execução, e combina naturalmente com o Calibre-Web para utilizadores que desejam um catálogo público apenas de leitura, separado da sua interface de gestão completa.