O OneDev é uma plataforma DevOps autoalojada abrangente que reúne alojamento Git, automação CI/CD, acompanhamento de problemas, quadros Kanban e um registo de pacotes numa única aplicação. O seu construtor visual de pipelines e as funcionalidades de inteligência de código tornam-no acessível a programadores sem grande experiência em DevOps, enquanto a linguagem de consulta avançada oferece aos utilizadores avançados um controlo preciso sobre compilações, problemas e commits.

Autoalojar o OneDev no seu VPS significa programadores ilimitados a um custo fixo de infraestrutura, com propriedade total do seu código-fonte e artefactos de compilação. Este template inclui PostgreSQL para armazenamento de dados fiável e acesso ao socket do Docker para que o OneDev possa executar tarefas CI/CD diretamente no seu servidor.