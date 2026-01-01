Implemente o OneDev com instalação de um clique.
Plataforma DevOps completa e autoalojada com alojamento Git, pipelines CI/CD, quadros Kanban e um registo de pacotes.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OneDev
O OneDev é uma plataforma DevOps autoalojada abrangente que reúne alojamento Git, automação CI/CD, acompanhamento de problemas, quadros Kanban e um registo de pacotes numa única aplicação. O seu construtor visual de pipelines e as funcionalidades de inteligência de código tornam-no acessível a programadores sem grande experiência em DevOps, enquanto a linguagem de consulta avançada oferece aos utilizadores avançados um controlo preciso sobre compilações, problemas e commits.
Autoalojar o OneDev no seu VPS significa programadores ilimitados a um custo fixo de infraestrutura, com propriedade total do seu código-fonte e artefactos de compilação. Este template inclui PostgreSQL para armazenamento de dados fiável e acesso ao socket do Docker para que o OneDev possa executar tarefas CI/CD diretamente no seu servidor.
Principais características de OneDev
Alojamento Git e Revisão de Código
Servidor Git completo com visualização avançada de diferenças, proteção de ramos e controlos de estratégia de fusão para revisão de código estruturada.
Criador CI/CD Visual
Crie e visualize pipelines sem escrever YAML do zero – com passos de arrastar e largar e exportação YAML completa para controlo de versões.
Kanban e Gestão de Problemas
Quadros Kanban integrados e gestor de problemas com campos personalizados e uma linguagem de consulta avançada para filtragem precisa.
Registo de Pacotes
Aloje imagens Docker e outros artefactos de compilação no registo integrado juntamente com o seu código e pipelines.
Inteligência de Código
A navegação de símbolos e a pesquisa semântica de código ajudam os programadores a compreender bases de código desconhecidas mais rapidamente.
Por que executar OneDev na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.