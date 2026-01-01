OpenBudgeteer é uma aplicação de finanças pessoais auto-hospedada, construída com base no princípio de orçamentação por categorias — inspirada em ferramentas como YNAB e Buckets. Atribui cada dólar de rendimento a categorias de despesas específicas antes do início do mês, proporcionando-lhe um plano claro e intencional para o seu dinheiro, em vez de reagir às despesas à medida que surgem.

Construído com .NET e Blazor Server, o OpenBudgeteer funciona inteiramente na sua própria infraestrutura para que os seus dados financeiros nunca toquem numa cloud de terceiros. Conecta-se a uma base de dados PostgreSQL para armazenamento duradouro e suporta autenticação opcional para garantir o acesso. Destacado na lista Awesome Self-Hosted, é uma escolha fiável para utilizadores preocupados com a privacidade que procuram uma alternativa capaz e gratuita ao software de orçamentação comercial.