Implemente o OpenBudgeteer com instalação de um clique.
Aplicação de orçamentação por categorias de código aberto para assumir o controlo das suas finanças pessoais com uma abordagem estruturada e baseada em categorias.
Escolha um plano VPS para OpenBudgeteer
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OpenBudgeteer
OpenBudgeteer é uma aplicação de finanças pessoais auto-hospedada, construída com base no princípio de orçamentação por categorias — inspirada em ferramentas como YNAB e Buckets. Atribui cada dólar de rendimento a categorias de despesas específicas antes do início do mês, proporcionando-lhe um plano claro e intencional para o seu dinheiro, em vez de reagir às despesas à medida que surgem.
Construído com .NET e Blazor Server, o OpenBudgeteer funciona inteiramente na sua própria infraestrutura para que os seus dados financeiros nunca toquem numa cloud de terceiros. Conecta-se a uma base de dados PostgreSQL para armazenamento duradouro e suporta autenticação opcional para garantir o acesso. Destacado na lista Awesome Self-Hosted, é uma escolha fiável para utilizadores preocupados com a privacidade que procuram uma alternativa capaz e gratuita ao software de orçamentação comercial.
Principais características de OpenBudgeteer
Orçamentação por rubricas
Atribua cada dólar de rendimento a categorias de despesas predefinidas no início de cada mês, mantendo as suas finanças organizadas e no bom caminho.
Propriedade total dos dados
Os seus dados financeiros são armazenados exclusivamente no seu próprio VPS – sem cloud de terceiros, sem taxas de subscrição e sem dependência de fornecedor.
Autenticação opcional
Proteja o seu orçamento com autenticação integrada por nome de utilizador e palavra-passe, mantendo as informações financeiras sensíveis acessíveis apenas a si.
Persistência PostgreSQL
Armazena todas as transações e dados orçamentais numa base de dados PostgreSQL dedicada para uma persistência fiável, segura contra falhas e uma cópia de segurança fácil.
Blazor Server Interface de Utilizador
Interface web moderna e responsiva, alimentada por Blazor Server, proporciona uma experiência de orçamentação rápida e interativa diretamente no navegador.
Por que executar OpenBudgeteer na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.