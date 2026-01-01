Implemente Stirling PDF com instalação de um clique.
Kit de ferramentas PDF autoalojado com mais de 50 operações — unir, dividir, converter, OCR, comprimir, redigir e assinar documentos sem carregar para serviços de terceiros.
Escolha um plano VPS para Stirling PDF
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Stirling PDF
O Stirling PDF é uma plataforma de manipulação de PDF autoalojada que gere mais de 50 operações de documentos inteiramente no seu próprio servidor. Fundir, dividir, rodar, comprimir, converter entre formatos Office e PDF, aplicar OCR, redigir conteúdo sensível, adicionar marcas d'água, aplicar assinaturas digitais e exportar para PDF/A — tudo através de uma interface web limpa e acessível a partir de qualquer navegador. Sem limites de tamanho de ficheiro. Sem quotas de utilização. Sem documentos a sair da sua infraestrutura.
Para equipas jurídicas, departamentos financeiros e qualquer organização que lide com documentos confidenciais, o autoalojamento do Stirling PDF é a forma mais simples de obter processamento de PDF de nível empresarial, garantindo que os ficheiros sensíveis nunca passam por um serviço de nuvem de terceiros.
Principais características de Stirling PDF
50+ operações de PDF
Fundir, dividir, rodar, comprimir, reordenar páginas, extrair imagens e dezenas de outras operações — tudo numa só ferramenta sem alternar entre serviços.
OCR e conversão
Converter documentos digitalizados para PDFs pesquisáveis com Tesseract OCR, e transformar entre formatos PDF e Word, Excel ou PowerPoint.
Ocultação e privacidade
Remova permanentemente texto sensível, imagens e metadados de documentos antes de partilhar – sem risco de o conteúdo original ser recuperado.
Assinaturas digitais
Aplique assinaturas digitais legalmente vinculativas a PDFs sem depender de serviços de assinatura de terceiros ou taxas de subscrição por documento.
Processamento em lote
Processe vários ficheiros em simultâneo com operações em lote e automatize os fluxos de trabalho de documentos através da API REST integrada.
Arquivamento PDF/A
Converter documentos para o formato PDF/A para conformidade de arquivo a longo prazo exigida em contextos legais, financeiros e governamentais.
Por que executar Stirling PDF na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion