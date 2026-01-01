O Stirling PDF é uma plataforma de manipulação de PDF autoalojada que gere mais de 50 operações de documentos inteiramente no seu próprio servidor. Fundir, dividir, rodar, comprimir, converter entre formatos Office e PDF, aplicar OCR, redigir conteúdo sensível, adicionar marcas d'água, aplicar assinaturas digitais e exportar para PDF/A — tudo através de uma interface web limpa e acessível a partir de qualquer navegador. Sem limites de tamanho de ficheiro. Sem quotas de utilização. Sem documentos a sair da sua infraestrutura.

Para equipas jurídicas, departamentos financeiros e qualquer organização que lide com documentos confidenciais, o autoalojamento do Stirling PDF é a forma mais simples de obter processamento de PDF de nível empresarial, garantindo que os ficheiros sensíveis nunca passam por um serviço de nuvem de terceiros.