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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com wger

wger é um rastreador de fitness e treino de código aberto que combina uma base de dados de exercícios abrangente, planeamento de treino estruturado, monitorização nutricional e monitorização do peso corporal numa única aplicação Django auto-hospedada. Inclui um catálogo com curadoria da comunidade de milhares de exercícios com descrições, músculos-alvo e imagens de demonstração, e emparelha com aplicações móveis nativas para iOS e Android para que os atletas possam registar treinos e refeições no ginásio.

A auto-hospedagem do wger no seu VPS mantém os dados de treino pessoais — treinos, medições corporais, registos alimentares e gráficos de progresso — na infraestrutura que controla, em vez de os entregar a um SaaS de fitness. A plataforma suporta múltiplos utilizadores com contas privadas, logins de convidado opcionais para uso experimental e uma API REST abrangente para painéis de controlo personalizados ou integrações de aplicações de terceiros.

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O que pode criar com {name}

Principais características de wger

Base de dados de exercícios

Milhares de exercícios selecionados pela comunidade, com descrições, grupos musculares-alvo e imagens de demonstração, sincronizados a partir do catálogo wger.de original.

Planeamento de treino

Construa rotinas estruturadas com séries, repetições, pesos e períodos de descanso, e depois acompanhe o progresso sessão a sessão com gráficos.

Registo de nutrição

Planeie refeições de acordo com as metas de macronutrientes e calorias, com uma base de dados de alimentos pesquisável, registos diários de refeições e geração de listas de compras.

Monitorização do peso corporal

Registe o peso corporal, medidas e fotos de progresso ao longo do tempo com gráficos de tendências que destacam alterações a longo prazo.

Aplicações móveis nativas

Aplicações complementares gratuitas para iOS e Android ligam-se à sua instância autoalojada para registo de treinos no ginásio sem um navegador.

Multi-utilizador com API

Contas por utilizador com inícios de sessão de convidado opcionais, mais uma API REST abrangente para dashboards personalizados, integrações e ferramentas de coaching.

Por que executar wger na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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