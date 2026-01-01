wger é um rastreador de fitness e treino de código aberto que combina uma base de dados de exercícios abrangente, planeamento de treino estruturado, monitorização nutricional e monitorização do peso corporal numa única aplicação Django auto-hospedada. Inclui um catálogo com curadoria da comunidade de milhares de exercícios com descrições, músculos-alvo e imagens de demonstração, e emparelha com aplicações móveis nativas para iOS e Android para que os atletas possam registar treinos e refeições no ginásio.

A auto-hospedagem do wger no seu VPS mantém os dados de treino pessoais — treinos, medições corporais, registos alimentares e gráficos de progresso — na infraestrutura que controla, em vez de os entregar a um SaaS de fitness. A plataforma suporta múltiplos utilizadores com contas privadas, logins de convidado opcionais para uso experimental e uma API REST abrangente para painéis de controlo personalizados ou integrações de aplicações de terceiros.