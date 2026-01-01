Implemente wger com instalação de um clique.
Monitorizador de fitness e treino autoalojado com base de dados de exercícios, registo de nutrição e monitorização de peso para atletas e treinadores.
Escolha um plano VPS para wger
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com wger
wger é um rastreador de fitness e treino de código aberto que combina uma base de dados de exercícios abrangente, planeamento de treino estruturado, monitorização nutricional e monitorização do peso corporal numa única aplicação Django auto-hospedada. Inclui um catálogo com curadoria da comunidade de milhares de exercícios com descrições, músculos-alvo e imagens de demonstração, e emparelha com aplicações móveis nativas para iOS e Android para que os atletas possam registar treinos e refeições no ginásio.
A auto-hospedagem do wger no seu VPS mantém os dados de treino pessoais — treinos, medições corporais, registos alimentares e gráficos de progresso — na infraestrutura que controla, em vez de os entregar a um SaaS de fitness. A plataforma suporta múltiplos utilizadores com contas privadas, logins de convidado opcionais para uso experimental e uma API REST abrangente para painéis de controlo personalizados ou integrações de aplicações de terceiros.
Principais características de wger
Base de dados de exercícios
Milhares de exercícios selecionados pela comunidade, com descrições, grupos musculares-alvo e imagens de demonstração, sincronizados a partir do catálogo wger.de original.
Planeamento de treino
Construa rotinas estruturadas com séries, repetições, pesos e períodos de descanso, e depois acompanhe o progresso sessão a sessão com gráficos.
Registo de nutrição
Planeie refeições de acordo com as metas de macronutrientes e calorias, com uma base de dados de alimentos pesquisável, registos diários de refeições e geração de listas de compras.
Monitorização do peso corporal
Registe o peso corporal, medidas e fotos de progresso ao longo do tempo com gráficos de tendências que destacam alterações a longo prazo.
Aplicações móveis nativas
Aplicações complementares gratuitas para iOS e Android ligam-se à sua instância autoalojada para registo de treinos no ginásio sem um navegador.
Multi-utilizador com API
Contas por utilizador com inícios de sessão de convidado opcionais, mais uma API REST abrangente para dashboards personalizados, integrações e ferramentas de coaching.
Por que executar wger na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.