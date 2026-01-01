O LDAP Account Manager (LAM) é uma interface web madura e de código aberto para administrar contas armazenadas num diretório LDAP. Em vez de editar ficheiros LDIF ou de lutar com os comandos ldapsearch e ldapmodify, os administradores gerem utilizadores Unix e Samba, grupos, anfitriões, entradas DHCP, contas Kopano e extensões Asterisk através de um navegador. O LAM compreende os esquemas LDAP mais comuns de forma nativa e inclui editores sensíveis ao tipo para cada um.

Este modelo agrupa o LAM juntamente com um servidor de diretório OpenLDAP para que toda a pilha de identidade seja executada num único VPS por trás do Traefik HTTPS. O autoalojamento do LAM mantém as credenciais de diretório, as associações a grupos e os dados de identidade dentro da sua própria infraestrutura, sem depender de fornecedores de identidade de terceiros ou de taxas SaaS por utilizador.