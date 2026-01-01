Implemente o LDAP Account Manager com instalação de um clique.
Frontend web para gerir utilizadores, grupos e objetos num diretório OpenLDAP através de uma interface de utilizador amigável no navegador.
Escolha um plano VPS para LDAP Account Manager
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com LDAP Account Manager
O LDAP Account Manager (LAM) é uma interface web madura e de código aberto para administrar contas armazenadas num diretório LDAP. Em vez de editar ficheiros LDIF ou de lutar com os comandos ldapsearch e ldapmodify, os administradores gerem utilizadores Unix e Samba, grupos, anfitriões, entradas DHCP, contas Kopano e extensões Asterisk através de um navegador. O LAM compreende os esquemas LDAP mais comuns de forma nativa e inclui editores sensíveis ao tipo para cada um.
Este modelo agrupa o LAM juntamente com um servidor de diretório OpenLDAP para que toda a pilha de identidade seja executada num único VPS por trás do Traefik HTTPS. O autoalojamento do LAM mantém as credenciais de diretório, as associações a grupos e os dados de identidade dentro da sua própria infraestrutura, sem depender de fornecedores de identidade de terceiros ou de taxas SaaS por utilizador.
Principais características de LDAP Account Manager
UI de administração baseada no navegador
Gere utilizadores, grupos, anfitriões e outros objetos LDAP através de uma interface web com separadores, em vez de ficheiros LDIF e ferramentas de linha de comandos.
Servidor OpenLDAP incluído
É fornecido com um diretório OpenLDAP pré-configurado para o DN base escolhido, de modo que a implementação disponibiliza tanto o diretório como a sua interface de gestão.
Módulos de tipo de conta
Editores incorporados para contas Unix, domínios Samba, Kopano, Asterisk, DHCP, aliases de email e FreeRadius cobrem a maioria dos esquemas de diretório sem código personalizado.
Importação CSV e exportação PDF
Crie contas em massa a partir de folhas de cálculo e gere folhas de conta PDF imprimíveis para novos colaboradores diretamente a partir dos dados do diretório.
Controlo de acesso granular
Perfis de servidor, perfis de conta e permissões ao nível do módulo permitem delegar partes da administração de diretórios sem conceder direitos de administrador LDAP completos.
Interface multilínguas
Traduzido para mais de uma dezena de idiomas para que as equipas administrativas possam trabalhar no seu idioma preferido no mesmo diretório partilhado.
Por que executar LDAP Account Manager na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.