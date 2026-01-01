O Euro-Office DocumentServer é um pacote de escritório online de código aberto que oferece edição colaborativa baseada em navegador de formatos DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP e PDF para a sua própria infraestrutura. Construído sobre a base de código ONLYOFFICE DocumentServer, licenciado sob AGPL, e renomeado para a soberania digital europeia, serve como um backend de edição colaborativa plug-and-play para plataformas como Nextcloud e ownCloud.

O autoalojamento do Euro-Office DocumentServer mantém cada documento, sessão de edição e chamada de integração dentro do seu VPS — nenhuma nuvem de terceiros toca no conteúdo. A autenticação por token JWT protege a API por predefinição, e a implementação agrupada inclui PostgreSQL, RabbitMQ e Redis pré-configurados para um servidor de edição pronto para produção.