Implementação do Euro-Office DocumentServer com instalação de um clique.
Pacote de escritório autoalojado com soberania europeia para edição colaborativa baseada em browser de documentos, folhas de cálculo e apresentações.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Euro-Office DocumentServer
O Euro-Office DocumentServer é um pacote de escritório online de código aberto que oferece edição colaborativa baseada em navegador de formatos DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP e PDF para a sua própria infraestrutura. Construído sobre a base de código ONLYOFFICE DocumentServer, licenciado sob AGPL, e renomeado para a soberania digital europeia, serve como um backend de edição colaborativa plug-and-play para plataformas como Nextcloud e ownCloud.
O autoalojamento do Euro-Office DocumentServer mantém cada documento, sessão de edição e chamada de integração dentro do seu VPS — nenhuma nuvem de terceiros toca no conteúdo. A autenticação por token JWT protege a API por predefinição, e a implementação agrupada inclui PostgreSQL, RabbitMQ e Redis pré-configurados para um servidor de edição pronto para produção.
Principais características de Euro-Office DocumentServer
Soberano por conceito
Fork AGPL liderado por europeus, focado na soberania digital – cada documento, registo e linha de base de dados permanece na infraestrutura que controla.
Coedição em tempo real
Vários utilizadores editam o mesmo documento, folha de cálculo ou apresentação simultaneamente com cursores em tempo real, comentários e alterações registadas.
Compatibilidade com MS Office
Abre e guarda DOCX, XLSX e PPTX com preservação de layout de alta fidelidade, com suporte nativo para ODT, ODS e ODP também.
Segurança da API JWT
A validação de JSON Web Token protege cada chamada de API, para que apenas integrações e clientes autorizados se possam ligar ao servidor de edição.
Integração Nextcloud
Backend de edição colaborativa integrável para Nextcloud, ownCloud e outras plataformas que já suportam os conectores ONLYOFFICE.
Edição de PDF e formulários
Edite PDFs e crie formulários PDF preenchíveis diretamente no browser, sem software ou plugins adicionais necessários.
Por que executar Euro-Office DocumentServer na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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