Implemente o Node-RED com instalação de um clique.
Ferramenta de programação visual low-code para ligar dispositivos IoT, APIs e serviços online.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Node-RED
O Node-RED é uma ferramenta de programação visual baseada em fluxos, construída em Node.js, que permite ligar hardware, APIs e serviços online utilizando um editor de arrastar e largar baseado no navegador. Originalmente desenvolvido pela IBM e agora mantido pela OpenJS Foundation, simplifica a criação de fluxos de trabalho de automação sem escrever código complexo — ligue nós numa tela e implemente em segundos.
O autoalojamento do Node-RED no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre os seus fluxos e os dados sensíveis que processam, sem limites de utilização, sem estrangulamento de taxa e sem dependência de uma plataforma na cloud. Quer esteja a automatizar sensores IoT, a integrar serviços empresariais ou a orquestrar pipelines de API, o Node-RED oferece um runtime flexível e extensível que funciona onde quer que precise dele.
Principais características de Node-RED
Editor de Fluxo Visual
O editor de arrastar e largar baseado no navegador permite criar e implementar integrações complexas sem escrever código, tornando a automação acessível a todos.
4 000+ Nós da Comunidade
Instale nós para MQTT, HTTP, bases de dados, APIs na cloud e centenas de outros serviços diretamente a partir do gestor de paleta incorporado.
IoT e MQTT Nativos
O suporte de primeira classe para MQTT, Modbus e outros protocolos IoT torna o Node-RED a plataforma padrão para casa inteligente e automação industrial.
Nós de função JavaScript
Escreva JavaScript personalizado dentro de fluxos para lidar com transformações de dados complexas e lógica de negócio sem sair do editor visual.
Partilha de Fluxos e Biblioteca
Exporte fluxos como JSON e importe fluxos pré-construídos da biblioteca da comunidade Node-RED para começar a usar integrações comuns instantaneamente.
Por que executar Node-RED na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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