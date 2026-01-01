O Node-RED é uma ferramenta de programação visual baseada em fluxos, construída em Node.js, que permite ligar hardware, APIs e serviços online utilizando um editor de arrastar e largar baseado no navegador. Originalmente desenvolvido pela IBM e agora mantido pela OpenJS Foundation, simplifica a criação de fluxos de trabalho de automação sem escrever código complexo — ligue nós numa tela e implemente em segundos.

O autoalojamento do Node-RED no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre os seus fluxos e os dados sensíveis que processam, sem limites de utilização, sem estrangulamento de taxa e sem dependência de uma plataforma na cloud. Quer esteja a automatizar sensores IoT, a integrar serviços empresariais ou a orquestrar pipelines de API, o Node-RED oferece um runtime flexível e extensível que funciona onde quer que precise dele.